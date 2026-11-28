Hubertus Heil will SPD-Vorsitzender werden, die Jusos wollen vor allem Lars Klingbeil loswerden. Doch bei Heils Bewerbung auf dem Kongress des Parteinachwuchses zeigt sich: Die beiden Begehren passen nicht zwingend zusammen.

Heil stellte sich den Fragen der rund 300 Juso-Delegierten, auch wenn die nicht immer freundlich formuliert waren. Hubertus Heil will SPD -Vorsitzender werden, die Jusos wollen vor allem Lars Klingbeil loswerden.

Doch bei Heils Bewerbung auf dem Kongress des Parteinachwuchses zeigt sich: Die beiden Begehren passen nicht zwingend zusammen. Es könnte so einfach sein: Die SPD wählt in sieben Wochen einen neuen Bundesvorstand und Hubertus Heil ist der bislang einzige erklärte Bewerber auf den Parteivorsitz. Weil sich das Kandidatenfeld aber noch erweitern dürfte, nutzt Heil den Juso-Bundeskongress in Bochum für seinen ersten großen Bewerbungsauftritt.

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"Ja, ein bisschen Lampenfieber habe ich", räumt Heil ein - im Wissen, dass seine Kandidatur nun wirkliche keine Juso-Idee war. "Aber ich habe keine Angst, hier zu sein, denn Angst ist der falsche Ratgeber. Ängstlich und zögerlich sind schon zu viele in dieser SPD.