Vorwerk gleicht Cookidoo-Abopreise an: Bestandskunden zahlen ab Dezember 60 Euro. Das sind bis zu 67 Prozent mehr. Informieren Sie sich über Auswirkungen und Fristen.

Der deutsche Haushaltsgerätehersteller Vorwerk kündigt eine erhebliche Preisanpassung für sein digitales Rezeptportal Cookidoo an. Kunden, die das Abo seit langer Zeit nutzen, müssen ab Dezember 2026 mit einem einheitlichen Preis von 60 Euro pro Jahr rechnen. Dieser Schritt bedeutet für einige Bestandskunden eine massive Verteuerung, da die Preise für Neukunden seit Juli 2024 bereits bei diesem Niveau liegen. Die alte Preisdifferenz zwischen Alt- und Neukunden wird damit beseitigt.

Historische Preisentwicklung und neue Tarife

Bislang zahlten Cookidoo-Nutzer je nach Eintrittszeitpunkt unterschiedliche Beträge. Kunden, die vor Ende 2021 eingestiegen waren und kein Funktions-Upgrade gebucht hatten, bewahrten sich einen Jahrespreis von nur 36 Euro. Eine andere Nutzergruppe, die zwischen Ende 2021 und Juli 2024 begann oder damals ein älteres Abo aufstockte, zahlte 48 Euro jährlich. Seit Juli 2024 gilt für Neuzugänge der volle Preis von 60 Euro. Mit der Anpassung ab dem 10. Dezember 2026 zahlen nun alle Gruppen denselben Betrag. Das entspricht einer Preiserhöhung von 25 bis 67 Prozent, abhängig vom ursprünglichen Tarif.

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Automatische Umstellung und Reaktionsfristen

Es findet keine direkte automatische Preisanhebung im laufenden Vertrag statt. Vorwerk hat betroffene Kunden per E-Mail über die kommende Änderung informiert. Die Botschaft ist eindeutig: Das alte Abo ist bei der nächsten Verlängerung nicht mehr verfügbar. Stimmt der Kunde der neuen Kondition zu, zahlt er ab dem nächsten Verlängerungszeitpunkt 60 Euro. Reagiert der Kunde nicht, wird die automatische Verlängerung deaktiviert. Das laufende Abo bleibt jedoch bis zum Ende der bereits bezahlten Laufzeit aktiv und endet anschliessend ohne Weiterführung.

Gerätekompatibilität und technische Voraussetzungen

Nicht alle Gerätebesitzer sind von der Preisanhebung betroffen. Besitzer sehr alter Modelle sind von der Erhöhung ausgenommen. Vorwerk hat klargestellt, dass der Aufschlag nur Kunden betrifft, die einen Thermomix TM6 oder ein neueres Modell nutzen. Zusätzlich muss im zurückliegenden halben Jahr mindestens ein Rezept mit der automatischen Schritt-für-Schritt-Führung Guide Cooking gestartet worden sein. Wer einen Thermomix TM5 oder ein noch älteres Modell im Einsatz hat, zahlt weiterhin den alten Preis, da viele der neuen digitalen Funktionen auf diesen Geräten nicht laufen.

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Begründung des Herstellers und Leistungsumfang

Der Hersteller verteidigt den Schritt als logische Angleichung der Konditionen. Man habe Abonnenten über einen längeren Zeitraum erlaubt, ihren bisherigen Preis von 36 oder 48 Euro beizubehalten. Als Begründung führt Vorwerk den steigenden Leistungsumfang an. Für 60 Euro pro Jahr, was fünf Euro pro Monat entspricht, erhält der Nutzer ein sich kontinuierlich weiterentwickelndes digitales Koch-Ökosystem. Dazu gehören immer neue getestete Rezepte, Übersetzungen, gesicherte Qualität sowie der Betrieb und die stetige Weiterentwicklung der Plattform und neuer digitaler Dienste.

Auswirkungen auf Gerätekauf und Testphasen

Aufgepasst ist auch bei Gerätekäufen. Bestandskunden, die einen neuen Thermomix TM7 erwerben und noch ein günstigeres Altabo haben, müssen den neuen Preis von 60 Euro vor der nächsten Verlängerung akzeptieren. Andernfalls lässt sich das Rezept-Abo auf dem neuen TM7 nicht nutzen. Zudem gilt eine wichtige Einschränkung für Testkunden: Die drei kostenlosen Probemonate für Neukunden stehen Bestandskunden nicht mehr zu. Dies gilt auch, wenn ein Bestandskunde ein neues Gerät erwirbt und damit rechnet, erneut in den Genuss einer Testphase zu kommen.