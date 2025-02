Vorwurf der Körperverletzung im Fußball-Derby: Barca-Spielerin Leon greift Gegnerin an?

Im Spiel des FC Barcelona gegen Espanyol soll die Abwehrspielerin Maria Pilar „Mapi“ Leon ihrer Gegenspielerin Daniela Caracas während der Partie zwischen die Beine gefasst haben. Ein aufkommende Videos zeigt die Situation: Leon greift kurz in Richtung des Schritts von Caracas. Espanyol verurteilte die Aktion bereits scharf und sprach von einer „inakzeptablen“ Handlung, die „über die nicht hinweggesehen werden darf“. Leon dementierte die Vorwürfe der kolumbianischen Spielerin.

Im Spiel des FC Barcelona gegen Espanyol soll die Abwehrspielerin Maria Pilar „Mapi“ Leon ihrer Gegenspielerin Daniela Caracas während der Partie zwischen die Beine gefasst haben. Ein aufkommende Videos zeigt die Situation: Leon greift kurz in Richtung des Schritts von Caracas. Danach unterhält sie sich kurz mit der kolumbianischen Spielerin. Espanyol verurteilte die Aktion bereits scharf und sprach von einer „inakzeptablen“ Handlung, die „über die nicht hinweggesehen werden darf“.

Der Verein erklärte, dass Caracas die Intimsphäre verletzt worden sei und sie in den sozialen Medien von hunderten Profilen beleidigt werde. Leon dementierte die Vorwürfe der kolumbianischen Spielerin. Sie bestreitet jeglichen Kontakt mit dem Intimbereich und erklärt, dass es sich um eine normale Aktion während des Spiels handelte, die nicht die Aufmerksamkeit verdient, die sie erhalte. Sie betonte, dass ihr nie der Gedanke gekommen wäre, einer Gegenspielerin in den Schritt zu fassen. In der Videosequenz ist zu sehen, wie sich Leon und Caracas kurz anrempeln. Caracas schaut in Richtung des Balles, Leon ins Gesicht der Gegnerin. Dann blickt sie für einen Moment nach unten und greift mit der rechten Hand kurz nach vorn. Außerdem sagt sie etwas zu Caracas. Es gibt Spekulationen, dieses Wort könnte frauenfeindlicher Natur gewesen sein. Leon beteuerte, sie habe gesagt: „Was ist los mit dir?“. Espanyol bot Caracas anwaltliche Unterstützung an, falls sie juristische Schritte gegen Leon einleiten will. Auch Leon verurteilte in einer Mitteilung des FC Barcelona die Belästigungen, der ihre Gegenspielerin in den sozialen Netzwerken ausgesetzt sei, „die nichts mit mir zu tun haben“.





