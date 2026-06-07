Vorwürfe der Arbeitsausbeutung beim Horrorfilm-Erfolg "Obsession"

Die Artdirektorin Sally Choi wirft der Produktion des viralen Horrorfilms "Obsession - Du sollst mich lieben" vor, trotz eines geschätzten Einspielergebnisses von über 180 Millionen US-Dollar lediglich einen Hungerlohn von 300 US-Dollar täglich erhalten zu haben. Die Independent-Produktion entstand ohne gewerkschaftliche bindungen, was zu prekären Arbeitsbedingungen führte.

Der erfolgreiche Horrorfilm "Obsession - Du sollst mich lieben" steht nach seinem riesigen Kinoerfolg in der Kritik. Im Zentrum stehen Vorwürfe der Arbeitsausbeutung gegenüber dem filmdebütierenden YouTuber Curry Barker .

Die Artdirektorin Sally Choi hat öffentlich gemacht, dass sie trotz des millionenschweren Umsatzes des Films mit nur einem extrem geringen Tagessatz von 300 US-Dollar abgespeist wurde. Nach Steuern blieben ihr gerade einmal 6.741,36 US-Dollar für die gesamte, mehrere Wochen andauernde Arbeit. Sie berichtet, dass einige Crewmitglieder sogar komplett unbezahlt blieben und nur Fahrtkosten erstattet bekamen.

Zudem sei das Honorar oft nicht fristgerecht gezahlt worden, sodass die Beschäftigten in Vorleistung gehen mussten. Choi gesteht, dass sie sich bei der Annahme des Jobs in einer finanziellen Notlage befand und "nach einem Strohhalm griff", obwohl sie die üblichen Gagen kannte. Sie bereut, den Film nicht gemeldet zu haben, wurde aber aufgrund ihrer Naivität davon abgeraten. Zusätzlich zu ihrer eigentlichen Aufgabe als Artdirektorin habe sie als "Mädchen für alles" fungieren müssen, was sie körperlich belastet habe.

Ihre Motivation, nun an die Öffentlichkeit zu gehen, sei es, mit diesem schwierigen Kapitel abzuschließen. Der Film war als Low-Budget-Independent-Produktion entstanden, bevor das Studio Focus Features ihn für 15 Millionen US-Dollar erwarb. Diese Umstände bedeuteten, dass keinerlei gewerkschaftliche Standards oder Mindestlohnregelungen galten. Für ihre Position hätte sie unter Gewerkschaftsbedingungen mindestens 700 US-Dollar täglich verdienen müssen, erfahrene Kollegen bis zu 1.200 US-Dollar.

Die Vergütung von 300 US-Dollar sei damit zwar im untersten, aber nicht unüblichen Rahmen für solche extrem preisgünstigen Independent-Filme gewesen. Chois Enthüllungen heben ein systemisches Problem in einem Teil der Filmindustrie hervor, wo Filme mit minimalem Budget oft auf dem Rücken der Crew realisiert werden, die auf die Aussicht auf Erfahrung und Credits setzt, statt auf faire Bezahlung.

Der immense finanzielle Erfolg von "Obsession" - weltweit bereits über 180 Millionen US-Dollar - wirft ein besonders schmutziges Licht auf diese Praktiken und stellt die Frage nach einer gerechten Beteiligung aller am Gewinn





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