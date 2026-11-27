Schwere Anschuldigungen gegen US-Immigration and Customs Enforcement in Texas: Kinder sollen bei Festen getäuscht und misshandelt worden sein. Fakten zur Situation in Dilley.

Der US-amerikanische Zoll- und Grenzschutzdienst Immigration and Customs Enforcement, kurz ICE, steht im Bundesstaat Texas unter schwerer Kritik. Es liegen detaillierte Berichte vor, wonach Kinder von Beamten des ICE mehrfach systematisch getäuscht und gedemütigt wurden. Die Vorwürfe reichen von vorgetäuschten Festessen bis zu körperlichen Übergriffen durch Angestellte, die als Weihnachtsmann verkleidet waren.

Gefühlte Täuschung bei Thanksgiving und Weihnachten

Die Vorwürfe beziehen sich auf konkrete Vorfälle in der Einwanderungshaftanstalt in Dilley, Texas. Bei der Veranstaltung zum Thanksgiving-Fest im vergangenen Jahr wurden Kinder in einen großen Raum geführt, in dem ein üppiges Bankett mit Truthahn, Sandwiches und Kuchen bereitstand. Nach Angaben von Elora Mukherjee, Leiterin der Rechtsberatungsstelle für Einwandererrechte an der Columbia Law School, deckten die Mitarbeiter die Teller anschließend ab und teilten den Kindern mit, das Essen sei ausschließlich für das Personal vorgesehen.

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Ähnliche Vorfälle sollen sich zur Weihnachtszeit ereignet haben. Ein Mitarbeiter des ICE habe sich als Weihnachtsmann verkleidet, um Fotos mit den Kindern zu machen. Die Kinder erhielten daraufhin Tüten mit Leckereien und glaubten, diese essen zu dürfen. Nach den Fototerminen wurden die Familien jedoch ohne die Süßigkeiten wieder aus der Veranstaltung geschickt. Diese Handlungen wurden von Betroffenen als gezielte Enttäuschung und psychologische Manipulation gewertet.

Physische Übergriffe und emotionale Traumata

Neben den psychischen Manipulationen werden auch physische Übergriffe beschrieben. Ein Elternteil berichtete, der als Weihnachtsmann verkleidete Angestellte habe die Kinder weggeschoben, als diese ihn umarmen wollten. In einer anderen Situation in der Turnhalle der Einrichtung wurde der Film "Der Grinch" abgespielt. Als der Weihnachtsmann erschien, wurden die Kinder angeschrien, weil sie auf ihn zugingen. Erst nach den Fotos lief der Film weiter, bevor die Familien die Einrichtung verlassen mussten.

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Eine unterzeichnete Erklärung der betroffenen Familien beschreibt die Erlebnisse als demütigend und frustrierend. Ein Kind klagte, es mache sich selbst Vorwürfe für die lange Haftdauer, obwohl es nichts falsch gemacht habe. Die Darstellung der Behörden, die Familien würden gut und empathisch behandelt, treffe das Gegenteil zu. Die Betroffenen betonen, dass diese Handlungen auf eine gezielte Herabwürdigung hinauszulaufen scheinen.

Behördenleugnung und verschlechterte Bedingungen

Vertreter des ICE dementieren die Vorwürfe scharf und bezeichnen sie als absolut falsch. In einer Stellungnahme heißt es, dass inhaftierte illegale Einwanderer in den Speisesälen Festtagsmahlzeiten mit speziell abgestimmten Menüs erhalten. Der Weihnachtsmann sei tatsächlich anwesend gewesen, und die einzige Regel gewesen, dass Kinder nicht auf seinem Schoß sitzen durften. Die Inhaftierung wird als notwendige Maßnahme dargestellt, deren Dauer die Ausreisebereitschaft der Häftlinge selbst in die Hand nehme.

Die Haftanstalt in Dilley wurde im Jahr 2014 eröffnet und dient primär der Unterbringung von Frauen und Kindern aus Zentralamerika. Die maximale Verweildauer ist gesetzlich auf zwanzig Tage begrenzt. Seit dem Machtantritt von Donald Trump haben sich die Bedingungen jedoch erheblich verschlechtert. Familien bleiben oft deutlich länger als die vorgeschriebene Frist in der Einrichtung festgehalten, was auf strukturelle Überlastung und politische Weisungen hindeutet.

Mangelnde Versorgung und juristische Konsequenzen

Die medizinische Versorgung wird vonInsassen und Anwälten als mangelhaft oder nicht existent beschrieben. Die Essensqualität sei schlecht, und verunreinigte Lebensmittel sowie Wasser haben bereits zu schweren gesundheitlichen Schäden geführt. Ein Richter ordnete die sofortige Freilassung eines Jungen an, der mit seinem Vater auf dem Rückweg von der Schule festgenommen wurde. Das Urteil kritisierte die Inhaftierung als traumatisch und unverhältnismäßig.

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Menschenrechtsanwälte warnen vor langfristigen Folgen. Die Inhaftierung werde Kinder dauerhaft traumatisieren und lebenslange physische sowie psychische Narben hinterlassen. Die Fälle in Dilley exemplifizieren damit eine systemische Krise im US-Einwanderungssystem, die über einfache Haftbedingungen weit hinausgeht und fundamentale Menschenrechte berührt.