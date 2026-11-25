Rassismusvorwürfe gegen Silvia Wollny: Nun steht ihr Dilara Kruse bei und berichtet von einem prägenden Erlebnis am Flughafen.

Darstellung ging es dabei um massive Drohungen und bewaffnetes Eindringen in das Eigentum der Wollnys.klar gegen die Anschuldigungen verteidigt. Außerdem wird davor gewarnt, die Großfamilienchefin vorschnell öffentlich zu verurteilen.recht ausführlich.

Ihren Angaben zufolge tauchte der Mann einer Wollny-Tochter zusammen mit mehreren Männern bewaffnet auf einem Grundstück der Familie in der Türkei auf. Die Polizei sei zweimal angerückt. Lautkonnten die Beamten aber nichts unternehmen, weil die betreffende Tochter dort gemeldet gewesen sei.

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Zudem sprach sie von Todesdrohungen gegen die Familie, gestohlenen Gegenständen, zerstörten Kameras und Schüssen auf ein Lokal, in dem die Familie regelmäßig auftritt und Autogrammstunden gibt. Videos, die abgeführte Männer, türkische Gendarmen sowie sichergestellte Waffen und Munition zeigen sollen. Wer die Personen sind und ob da ein gewisser Mann zu sehen ist, der mit einer Wollny-Tochter verheiratet ist, geht aus dem Material allein nicht eindeutig hervor.

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Sie äußere sich, weil sie beim Dolmetschen selbst dabei gewesen sei, betontegestellt und sie verteidigt. Für die Realitydarstellerin ist klar:daran, dass es in der Familie viele kleine Kinder gibt. Diese sollten aus den öffentlichen Konflikten der Erwachsenen herausgehalten werden.