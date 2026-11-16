Voyager 1 erreicht 25,9 Milliarden Kilometer: Meilenstein im Weltraum

Die NASA-Sonde Voyager 1 hat eine historische Distanz von 25,9 Milliarden Kilometern erreicht. Wir erklären den historischen Meilenstein und die Zukunft der legendären Mission.

Die NASA -Sonde Voyager 1 hat am Mittwoch um 11.16 Uhr deutscher Zeit einen historischen Meilenstein in der Geschichte der Weltraumfahrt erreicht. Die legendäre Raumsonde befindet sich derzeit in einem Abstand von rund 25,9 Milliarden Kilometern zur Erde. Damit ist sie das am weitesten von unserem Heimatplaneten entfernte menschengemachte Objekt. Diese Distanz entspricht genau einem Lichttag, was bedeutet, dass ein Funksignal 24 Stunden zur Sonde und weitere 24 Stunden zurück benötigt.

Der Start dieser Mission wurde bereits am 5. September 1977 von der NASA durchgeführt. Ursprünglich war die Mission zu den Planeten Jupiter und Saturn auf nur fünf Jahre ausgelegt worden. Fast ein halbes Jahrhundert später arbeitet die Sonde noch immer und sendet wertvolle Daten aus einer Region, die bis dato von keinem Menschen besucht wurde. Trotz schwindender Energie bleibt sie ein technisches Wunderwerk der frühen Ära.

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Historische Mission und persönliche Verbindung

BILD-Weltraumreporter Konstantin Marrach hat eine besondere Verbindung zu dieser Mission, die bereits vor seiner eigenen Geburt begann. Der Reporter betreibt eine journalistische Arbeit, die eng mit der Geschichte der Sonde verwoben ist. Seine Faszination für die Raumfahrt reicht zurück bis in seine Kindheit, als die Voyager-Sonden die äußeren Planeten unseres Sonnensystems erkundeten. Diese frühe Begeisterung ist heute fester Bestandteil seiner beruflichen Tätigkeit als Reporter für Weltraumthemen.

Marrach wurde im Jahr 1983 geboren, zu einem Zeitpunkt, als Voyager 1 die Besuche bei Jupiter und Saturn bereits abgeschlossen hatte. In seinem zweiten Schuljahr im Jahr 1990 folgte das ikonische Foto der Erde. Aus einer Distanz von sechs Milliarden Kilometern fotografierte die Sonde unseren Heimatplaneten als kaum sichtbaren Punkt in einem Sonnenstrahl. Astronom Carl Sagan hatte diese Idee für dieses letzte Bild initiiert, das heute als "Pale Blue Dot" bekannt ist.

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Aufnahmen von Jupiter, Saturn und Titan

Die wissenschaftlichen Erfolge der Sonde sind außergewöhnlich detailreich dokumentiert. Beim Besuch des größten Planeten unseres Sonnensystems, Jupiter, begann am 6. Januar 1979 eine dreimonatige Nahbeobachtung. Der engste Vorbeiflug an Jupiter fand am 5. März 1979 statt. Allein während dieses Jupiter-Abenteuers entstanden fast 19.000 Fotos, die einen neuen Blick auf das Sonnensystem ermöglichten.

Der Besuch des Saturn folgte im November 1980. Am 12. November 1980 kam die Sonde dem Ringplaneten bis auf 126.000 Kilometer nahe. Die aufgenommenen Bilder zeigten den Saturn und seine Monde in bisher unerreichter Schärfe. Zu den beobachteten Himmelskörpern gehörten unter anderem Titan, Dione, Tethys, Mimas, Enceladus und Rhea. Diese Daten lieferten fundamentale Erkenntnisse über die Zusammensetzung und Struktur dieser Himmelskörper.

Der Eintritt in den interstellaren Raum

Am 14. Februar 1990 ließ Voyager 1 zum letzten Mal zurück auf das Sonnensystem blicken. Danach wurden die Kameras der Sonde für immer abgeschaltet, um Energie zu sparen. Im Jahr 1998 wurde Voyager 1 offiziell zum am weitesten entfernten menschengemachten Objekt der Geschichte. Dies geschah, bevor sie 2012 den interstellaren Raum erreichte und die Heliosphäre verließ. Die Heliosphäre ist die schützende Hülle aus Teilchen und Magnetfeldern, die unsere Sonne umgibt.

Innovative Reparaturen im Orbit zeigten sich im Jahr 2017. In diesem Jahr wurden Zwillingstöchter des Reporters geboren. Gleichzeitig gelang es NASA-Ingenieuren nach 37 Jahren erstmals wieder, bestimmte Ersatztriebwerke der Sonde zu zünden. Die Triebwerke funktionierten wie geplant. Dieser Erfolg bewies die Langlebigkeit der Konstruktion und die Fähigkeit der Bodenmannschaft, die Sonde über enorme Distanzen hinweg zu steuern.

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Zukunft und kosmische Botschaft der Menschheit

Rund 40.000 Jahre wird es noch dauern, bis Voyager 1 auf seiner Reise in die Nähe eines anderen Sterns kommt. Die Sonde rast mit einer Geschwindigkeit von rund 61.000 Kilometern pro Stunde durch den Weltraum. Irgendwann wird sie verstummen, doch sie wird noch über Jahrmillionen durch das All fliegen. Die Stromquelle aus Plutonium verliert jedes Jahr rund vier Watt Leistung. Daher schaltet die NASA nach und nach einzelne Geräte der zehn wissenschaftlichen Instrumente ab, um die Missionsdauer zu verlängern.

An Bord befindet sich die Goldene Schallplatte als Botschaft an mögliche Finder. Diese enthält 115 Bilder, Naturgeräusche und Musik aus verschiedenen Kulturen. Außerdem sind Grüße in 55 Sprachen gespeichert. Die Karte auf der Hülle zeigt anhand von 14 Pulsaren, wo sich unsere Sonne in der Milchstraße befindet. Diese Daten dienen als kosmische Adresse der Menschheit für potenzielle außerirdische Zivilisationen.

Die Geschichte von Voyager 1 ist mehr als nur eine technische Mission. Sie ist eine Botschaft der Menschheit an den Kosmos. Vielleicht gibt es uns Menschen dann längst nicht mehr, wenn die Sonde andere Sternensysteme erreicht. Womöglich stößt eine andere Zivilisation auf diese goldene Flaschenpost aus einer längst vergangenen Welt. Sie bleibt das letzte verbleibende Objekt, das aus der Zeit des Starts im Jahr 1977 stammt.