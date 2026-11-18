Die Raumsonde Voyager 1 legt am 18. November 2026 exakt einen Lichttag zurück. Ein historischer Meilenstein für die NASA und die Wissenschaft im interstellaren Raum.

Die Raumsonde Voyager 1 der NASA nähert sich einem einzigartigen Meilenstein in der Geschichte der Weltraumfahrt. Am 18. November 2026 wird sie als erstes menschengemachtes Objekt der Menschheit genau einen Lichttag von der Erde entfernt sein. Diese Distanz entspricht einem Abstand von rund 25,9 Milliarden Kilometern. Ein Lichttag ist definiert als die Strecke, die Licht im Vakuum in einem Erdtag zurücklegt, was exakt 86.400 Sekunden entspricht.

Start und historische Meilensteine der Mission

Die Sonde wurde am 5. September 1977 vom Startplatz Cape Canaveral in den Weltraum geschossen. Sie startete 16 Tage nach ihrer Schwestersonde Voyager 2. Ursprünglich war die Mission auf fünf Jahre ausgelegt. Der Hauptzweck bestand in der Untersuchung der Planeten Jupiter und Saturn. Im März 1979 erreichte die Sonde den Planeten Jupiter. Der Saturn wurde im November 1980 passiert.

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Ein entscheidender Moment in der Flugbahn war der enge Vorbeiflug am Saturnmond Titan. Durch die Schwerkraft des Saturn wurde die Sonde aus der Ebene der Planetenbahnen herausgelenkt. Dieser Manöver führte dazu, dass Voyager 1 im Jahr 1998 die fünf Jahre früher gestartete Sonde Pioneer 10 überholte. Seitdem ist sie das entfernteste menschengemachte Objekt. Am 25. August 2012 durchquerte die Sonde die Heliopause. Dies markierte die äußere Grenze der Heliosphäre. Sie erreichte damit den interstellaren Raum.

Interstellare Beobachtungen und zukünftige Sternpassagen

Dort in der interstellaren Region misst die Sonde derzeit Plasmawellen und Magnetfelder des Mediums. Sie ist jedoch noch nicht vollständig aus dem Sonnensystem entkommen, wenn man die Oortsche Wolke als Grenze betrachtet. Diese Region erstreckt sich bis zu 100.000-mal weiter von der Erde als die Sonne. Dort bewegen sich Kometen und Eisbrocken auf ihren Bahnen. Die Sonde wird diese Region erst in geschätzten 20.000 bis 30.000 Jahren durchquert haben.

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Berechnungen aus dem Jahr 2019 zeigen, dass Voyager 1 in rund 16.700 Jahren den Stern Proxima Centauri passiert. Dabei wird sie ihn in einer Entfernung von etwa 3,5 Lichtjahren passieren. Dieser Abstand ist vergleichbar mit der heutigen Distanz des Sterns zur Erde. In rund 44.000 Jahren erwartet der Sonde der nächste Vorbeiflug am Roten Zwerg Gliese 445. Die NASA gibt in älteren Berechnungen das Jahr 40.272 an. Dabei nähert sich die Sonde dem Stern auf bis zu 1,7 Lichtjahre an. Gliese 445 befindet sich derzeit etwa 17 Lichtjahre von der Erde entfernt.

Energieversorgung und das Golden Record Schicksal

Ein engeres Rendezvous mit einem Stern wird die Sonde erst in etwa 302.000 Jahren erleben. Dann passiert sie den Roten Zwerg TYC 3135-52-1. Die Distanz wird dabei 0,97 Lichtjahre betragen. Der Stern TYC 3135-52-1 ist heute etwa 47 Lichtjahre von der Erde entfernt. Signale wird die Sonde von dort nicht senden können. Ihr wird lange vorher der Strom ausgehen. Die Energie bezieht die Sonde aus Radioisotopengeneratoren. Diese wandeln die Wärme von zerfallendem Plutonium in Elektrizität um. Die NASA hofft, durch sparsamen Einsatz des Stroms bis in die 2030er Jahre zumindest noch ein Instrument betreiben zu können. Derzeit sind es noch zwei Instrumente aktiv.

Wenn die Generatoren keinen Strom mehr liefern, wird die Sonde verstummen. An Bord befindet sich jedoch das Golden Record. Es ist eine vergoldete Kupfer-Schallplatte. Darauf sind 116 gespeicherte Bilder enthalten. Darunter sind Darstellungen des Menschen. Zudem sind Naturgeräusche, Musik und Grüße in 55 Sprachen gespeichert. Auf der Abdeckung ist eine Wegbeschreibung zur Erde eingraviert. Unter der Abdeckung befindet sich eine Datenplatte mit Bildern und Tönen.

Langfristige Perspektive und verbleibende Fakten

In 500 Millionen Jahren wird Voyager 1 das Zentrum der Milchstraße umrundet haben. Es ist schwer vorherzusagen, wie es dann auf der Erde aussehen wird. Die Kontinente werden sich wahrscheinlich neu angeordnet haben. Es dürfte spürbar wärmer sein, weil die Leuchtkraft der Sonne sich erhöht hat. Die NASA geht davon aus, dass die Sonde als physisches Objekt für Milliarden Jahre erhalten bleibt. Die Abdeckung des Golden Record wird jedoch wahrscheinlich durch interstellaren Staub beschädigt. In 5 Milliarden Jahren wird sie nicht mehr entzifferbar sein. Die Daten auf der Platte könnten jedoch auch darüber hinaus ablesbar bleiben.