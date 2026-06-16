Vozinha: Der Kapverdische Keeper ist auf Social Media ein Star

Der Kapverdische Fußballspieler Vozinha ist nach dem WM-Spiel gegen Spanien ein Social-Media-Star. Sein Follower-Zahl stieg innerhalb von Stunden auf über 9 Millionen an.

Vozinha war der Held beim Sensations-0:0 von Kap Verde gegen Spanien . Auf Social Media ist der Keeper plötzlich ein Star. Als Vozinha nach dem Spiel seines Lebens wieder auf sein Handy schaute, dürfte der Torhüter der Kapverden seinen Augen kaum getraut haben.

Eine halbe Stunde nach Abpfiff durchbrach Vozinha die Marke von über 1,5 Millionen Menschen, die ihm in dem Sozialen Netzwerk folgen. Später waren es schon 2,4 Millionen, am Abend deutscher Zeit gar über neun Millionen. Der brasilianische Sender Caze TV hatte seine Zuschauer während der Halbzeitpause aufgefordert, dem Keeper zu folgen. Das eigentliche Ziel, die 100.000 Follower, war schon nach einer Minute erreicht.

Das ist verrückt, sagte Vozinha, der nach eigenen Angaben vor dem Spiel knapp 50.000 Follower hatte, bei Caze TV: Vielen Dank. Die Brasilianer waren zu uns schon immer sehr herzlich. Während des zweiten Durchgangs stiegen die Zahlen weiter an. Nach dem Abpfiff, der die Sensation perfekt machte und dem WM-Debütanten gleich den ersten Punkt einbrachte, ging es munter weiter.

Vozinha, dessen Vertrag bei GD Chaves aus der zweiten portugiesischen Liga Ende des Monats ausläuft, hat nun über dreimal so viele Follower wie sein Land Einwohner. WM 2026: DFB-Noten vs. Curacao - Debütant und Joker glänzen - Leroy Sane fällt ab Vozinha ist bereits der zweite No-Name der WM, der durch einen Aufruf in den Sozialen Medien durchstartet. Zuvor war bereits Tim Payne zu einem Internet-Star aufgestiegen, nachdem ein argentinischer Influencer den Neuseeländer zum unbekanntesten Spieler der Endrunde wählte. Mittlerweile folgen Payne bei Instagram 5,7 Millionen Menschen





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