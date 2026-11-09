Torhüter Vozinha und Arturo Vidal feiern mit CSD Colo-Colo den 35. Meistertitel in Chile. Nach dem Sieg gegen CD Ñublense krönt sich die Mannschaft vor der Saisonende.

Der 40-jährige Torhüter Vozinha hat mit dem chilenischen Traditionsverein CSD Colo-Colo die vorzeitige Meisterschaft in Südamerika gefeiert. Nach dem 2:1-Auswärtssieg gegen CD Ñublense sicherte sich die Mannschaft den Titel, wobei der Kapitän und die Fans den Pokal gemeinsam präsentierten. Dies markiert den höchsten sportlichen Erfolg für den Klub in dieser Spielzeit.

Vozinhas Weg zum Meisterpokal in Chile

Vozinha, der erst im vergangenen August von dem portugiesischen Verein GD Chaves nach Chile wechselte, hatte bis zu diesem entscheidenden Punkt fünf Spiele in der Meisterschaft absolviert. Der Torwart äußerte nach dem Triumph seine große Zufriedenheit und betonte, dass er ursprünglich genau zu diesem Ziel nach Chile kam. Er dankte der göttlichen Fügung für den Erfolg und drückte seine Freude über den erworbenen Titel aus, der sein persönliches Karriereziel in dieser Saison erfüllte.

Also read Erneuter Ausfall: Sehnenteilriss bei Bayern-Torhüter Neuer

Rückschau auf die WM-Leistungen des Torwarts

Die Meisterschaft folgt unmittelbar auf die Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer, die in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wurde. Dort hatte sich Vozinha als Held und Publikumsliebling für die Nationalmannschaft von Kap Verde etabliert. Sein herausragendes Leistungsniveau zeigte sich insbesondere durch starke Paraden, die ihm die Herzen der Anhänger gewannen. In der Gruppenphase gelang dem Außenseiter gegen den späteren Titelträger Spanien ein beeindruckendes 0:0-Unentschieden.

Im Achtelfinale endete das WM-Märchen der Kapverdischen Inseln jedoch knapp. Gegen die argentinische Auswahl um Lionel Messi, der zu diesem Zeitpunkt 39 Jahre alt war, scheiterte das Team in der Verlängerung mit 2:3. Diese Leistungen auf der höchsten internationalen Ebene dienten als perfekte Vorbereitung auf den Triumph mit dem Vereinsklub in Südamerika.

Advertisement

Kooperation mit Arturo Vidal und Vereinsgeschichte

Der Gewinn der 35. Meisterschaft für CSD Colo-Colo war ein gemeinsamer Erfolg der gesamten Mannschaft. Eine Schlüsselrolle kam dabei dem Chilene Arturo Vidal zu, der seit Januar 2024 wieder für den Verein in seiner Heimat unter Vertrag steht. Der 39-jährige Ex-Bayern-Star, der zwischen 2015 und 2018 in München aktiv war, erzielte beim Sieg gegen Ñublense den Führungstreffer. Er feiert seinen vierten Meistertitel mit dem Verein.

Arturo Vidal betonte seine emotionale Bindung zu CSD Colo-Colo. Er beschrieb den Klub als den Ort, an dem er seine ersten Schritte im Profifußball gemacht und groß geworden sei. Für ihn ist es eine besondere Freude, diesen neuen Pokal mit der Mannschaft zu feiern, die er als seine Familie ansieht. Seine Leistung war entscheidend für den sportlichen Durchbruch in der Finalphase der Meisterschaft.

Zukunft der Spieler bleibt ungewiss

Trotz des großen Erfolgs blieben Fragen zur sportlichen Zukunft von Vozinha und Arturo Vidal offen. Beide Akteure gaben nach der Party an, dass die Celebration im Vordergrund steht und Entscheidungen über die Zukunft erst später getroffen werden. Vozinha erklärte, dass man heute feiere und das Gespräch über die Zukunft auf einen späteren Zeitpunkt verschiebe.

Auch Arturo Vidal zeigte sichunschlüssig. Der erfahrene Mittelfeldspieler sagte, dass er die Angelegenheit noch einmal durchdenken müsse und derzeit einzig darauf konzentriert sei, den Erfolg zu genießen. Diese Unklarheit stellt jedoch keine Abwertung des erreichten Meistertitels dar, sondern spiegelt die Dynamik des modernen Fußballs wider, in dem Verträge und Karrieren flexibel gehandhabt werden. Die Fans in Chile dürfen nun auf die nächste Saison hoffen, auch wenn die Personalie der Schlüsselspieler noch nicht final geklärt ist.