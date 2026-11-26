Die VRM stellt die Produktion von Nius zum 31. März 2027 ein. Grund sind Kritik von SPD, Verdi und eigener Belegschaft.

Die Mainzer VRM Verlagsgruppe stellt die Produktion der neuen Wochenzeitung Nius bis spätestens zum 31. März 2027 ein. Dieses Datum trat nach der offiziellen Mitteilung des Unternehmens am Donnerstag in Kraft, nachdem intensive Debatten um die journalistische Ausrichtung des neuen Mediums geführt wurden. Die Entscheidung markiert ein Ende des bestehenden Druckauftrags und beendigt die operative Zusammenarbeit zwischen dem etablierten Medienhaus und dem neuen Start-up.

Politische Kritik und interner Widerstand als Auslöser

Die Entscheidung der VRM folgt auf einen massiven Druck von verschiedenen politischer und gewerkschaftlicher Seite. Mitglieder der SPD, die Jungsozialisten Jusos sowie die Gewerkschaft Verdi hatten die Zusammenarbeit mit Nius scharf kritisiert. Der Verdi-Verband forderte explizit, dass sich die VRM klar von dieser Art des Journalismus abgrenzen und die Zusammenarbeit beenden muss. Darüber hinaus übte auch die interne Belegschaft Druck aus. Betriebsräte in Mainz, Wetzlar und Darmstadt warnten in einem internen Brandbrief vor einem Vertrauensverlust bei den Lesern.

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Die Mainzer Jusos gingen noch einen Schritt weiter und verlangten die sofortige Einstellung der Druckproduktion. Die Mainzer SPD begründete ihre Haltung damit, dass die öffentlichen Darstellungen und Positionen von Nius die Grenzen einer offenen, freien und demokratischen Gesellschaft überschreiten würden. Dies führte dazu, dass die journalistische Arbeit der eigenen Redaktionen in den Hintergrund trat und das Markenvertrauen der VRM belastet wurde.

VRM hebt rechtliche Verteidigung auf und priorisiert Vertrauen

Die VRM Verlagsgruppe hatte den Druckauftrag anfangs noch verteidigt, indem sie den Fokus auf die reine technische Dienstleistung legte. Das Unternehmen argumentierte, dass die Herstellung einer Zeitung nicht automatisch die Unterstützung ihrer Inhalte bedeute, solange dies mit geltendem Recht vereinbar sei. Joachim Liebler, Mitglied der VRM-Geschäftsführung, betonte dabei, dass Pressefreiheit niemals eine Frage der eigenen Überzeugung sein dürfe.

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Trotz dieser ursprünglichen Haltung hat das Unternehmen nun eine Kehrtwende vollzogen. Liebler erklärte, dass das Vertrauen in die Produkte der VRM das fundamentale Fundament des Hauses sei und Vorrang genieße. Die öffentliche Diskussion habe dazu geführt, dass nicht ausreichend vermittelt werden konnte, dass zwischen einer neutralen Druckdienstleistung und der journalistischen Haltung der eigenen Redaktionen strikt getrennt werde. Die Belastung des Markenvertrauens war für die Geschäftsführung letztlich ausschlaggebend.

Julian Reichelt spricht von Anschlag auf Pressefreiheit

Die Reaktion auf die Ankündigung der VRM fiel beim Chefredakteur von Nius, Julian Reichelt, sehr heftig aus. Der ehemalige Chefredakteur von BILD bezeichnete die Entscheidung als den größtmöglichen Anschlag auf die Pressefreiheit. Er beschuldigte Sozialdemokraten und Gewerkschaften, den Druck einer neuen, regierungskritischen Zeitung systematisch zu verhindern. Für ihn ist dies ein bitteres Signal für den Zustand der inneren Freiheit in Deutschland.

Reichelt interpretierte die Entwicklung als eine Auszeichnung für Nius als kritisches Medium, sah darin aber zugleich eine Bedrohung der freien Meinungsäußerung. Seine scharfe Kritik steht im Kontrast zu der früheren Unterstützung, die die VRM aus politischen Kreisen erfahren hatte. Dies unterstreicht die polarisierte Stimmung rund um die Veröffentlichung der neuen Wochenzeitung.

Politische Einordnung und finanzielle Folgen

Vor der finalen Kehrtwende hatte die VRM Rückendeckung von Bundesministerpräsident Boris Rhein erhalten. Der Politiker nannte die Kritik am Druckauftrag befangen und warnte davor, dass unbefriedigende Inhalte unterdrückt werden sollten. Er betonte, dass Pressefreiheit keine Frage des persönlichen Geschmacks sei. Dennoch setzte sich die wirtschaftliche und öffentliche Kritik durch.

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Die erste gedruckte Ausgabe von Nius - Die Wochenzeitung für Deutschland - war erst am vergangenen Samstag erschienen. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine offiziellen Angaben zur Auflagenhöhe vor. Das Onlineportal der Zeitung ist bereits seit 2023 aktiv. Die VRM, zu der Publikationen wie die Allgemeine Zeitung und das Wiesbadener Kurier gehören, zieht nun die Konsequenzen aus der Situation.

Zudem ist die politische Verflechtung in diesem Konflikt bemerkenswert. Die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft ist eine hundertprozentige Tochterfirma der SPD. Diese Gesellschaft hält Minderheitsanteile an rund dreißig Zeitungen und besitzt Mehrheitsbeteiligungen an Titeln wie der Neuen Westfälischen. Dieser Kontext macht die emotionale und politische Dimension der Auseinandersetzung für die VRM zusätzlich schwerwiegend, was die finale Entscheidung zur Aufkündigung des Vertrags nachvollziehbar macht.