Die VRM-Verlagsgruppe verteidigt die Produktion der Wochenzeitung Nius. CDU-Chef Boris Rhein unterstützt die Medienfirma, während Verdi und die Mainzer SPD den Druckauftrag scharf kritisieren.

Die VRM Verlagsgruppe mit Sitz in Mainz hat die Produktion der neuen Wochenzeitung " Nius" fortgesetzt, nachdem dies zu heftiger Kritik in Politik und Gewerkschaften geführt hatte. Die 2023 als Online-Portal gegründete Initiative startete ihre gedruckte Ausgabe erstmals am vergangenen Samstag. Das Medienunternehmen betont, dass die reine technische Herstellung von Printprodukten keine inhaltliche Unterstützung der darin vertretenen Ansichten darstellt.

Technische Herstellung ohne inhaltliche Zustimmung

Die VRM Verlagsgruppe, die insgesamt 1300 Beschäftigte hat, erklärte in einer offiziellen Stellungnahme, die Verantwortung für die veröffentlichten Inhalte liege ausschließlich bei den jeweiligen Herausgebern. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die technische Fertigung eines Produkts nicht mit einer politischen Positionierung oder einem Bekenntnis zu den dort geäußerten Standorten gleichzusetzen sei. Damit distanziert sich die Verlagsgruppe klar von den Ansichten, die in der Ausgabe vertreten sind.

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Die Medienangebote der VRM seien nach eigenem Bekunden den journalistischen Grundsätzen, Qualitätsstandards und der redaktionellen Unabhängigkeit verpflichtet. Ein hoher Stellenwert werde der strikten Trennung zwischen dem reinen Verlagsgeschäft und der eigentlichen redaktionellen Arbeit beigemessen. Die Produktion der Zeitung für "Nius" bedeute daher weder eine politische Positionierung des Unternehmens noch eine Identifikation mit den dort vertretenen Ansichten.

Starke Kritik von Gewerkschaften und Parteispitze

Die Gewerkschaft Verdi in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland kritisierte das Medienunternehmen scharf dafür, den Druckauftrag angenommen zu haben. Ein Vertreter der Gewerkschaft betonte, dass dieses Vorgehen die demokratische Debatte gefährde und Menschen treffe, die sie als Gewerkschaft vertreten. Verdi erwartet von der VRM, dass sie sich von dieser Art des Journalismus klar abgrenzt und die Zusammenarbeit umgehend beendet. Die Kritik zielt darauf ab, dass die Weiterverbreitung solcher Inhalte als Mitverantwortung für die demokratiefeindliche Rhetorik ausgelegt wird.

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Auch die Mainzer SPD äußerte Zweifel an der rein unternehmerischen Natur der Entscheidung. Die Partei fragte sich, ob die Auftragsannahme auch als politisches Statement verstanden werden muss, da die VRM als Herausgeberin zahlreicher Zeitungen in der demokratischen Öffentlichkeit eine herausragende Stellung und damit eine besondere Verantwortung innehat. Eine Online-Petition, die bis zum späten Mittwochnachmittag gut 1300 Unterzeichner gesammelt hatte, forderte die VRM ebenfalls zur Rückgabe des Druckauftrags auf.

Politische Unterstützung durch CDU und Chefredaktion

Entgegen der Kritik stellte sich Hessens CDU-Landesvorsitzender und Ministerpräsident Boris Rhein uneingeschränkt hinter die Verlagsgruppe. Auf der Plattform X nannte Rhein die Kritik an der VRM befremdlich und betonte, dass man "Nius" weder lesen noch mögen müsse. Dennoch gehöre es zur öffentlichen Debatte und unserer Demokratie, dass auch Texte zuspitzen und provozieren. Rhein warnte davor, dass es eine bedenkliche Entwicklung sei, wenn nicht mehr stattfinden soll, was manchem unbequem ist.

Der Ministerpräsident hob hervor, dass Pressefreiheit keine Frage des persönlichen Geschmacks sei, sondern eine tragende Säule unserer Demokratie. Der Chefredakteur Reichelt sprach in einem Beitrag auf X von einem Versuch der Mainzer SPD, eine unabhängige Verlagsgruppe einzuschüchtern und das Erscheinen der "Nius"-Zeitung verhindern zu wollen. Er charakterisierte das Schreiben der SPD als wenig subtil und zutiefst anti-demokratisch, verglich den Sound sogar mit dem eines autoritären Staates. Festgehalten wurde, dass die SPD kritische Zeitungen am Druck hindern wolle.

Ausrichtung der Wochenzeitung und Marktpräsenz

Inhaltlich soll "Nius - Die Wochenzeitung für Deutschland" sich mit Politik, politischer Kultur und gesellschaftlichen Debatten beschäftigen. Nach Angaben des Unternehmens werden für die gedruckte Ausgabe ausgewählte Beiträge aus dem Onlineangebot von "Nius" zusammengestellt. Die Zielgruppe umfasst Leser, die eine intensive Auseinandersetzung mit aktuellen kontroversen Themen suchen, die im digitalen Raum bereits diskutiert werden.

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Die VRM Verlagsgruppe betreibt mit der VRM Zeitungsverlag und Druckerei GmbH neben der Herausgeberschaft auch eine Zeitungsdruckerei im südhessischen Rüsselsheim. In dieser Druckerei nimmt das Unternehmen als Dienstleister auch externe Aufträge an, was die rechtliche und wirtschaftliche Grundlage für die Zusammenarbeit mit "Nius" bildet. Die Marken der Verlagsgruppe umfassen Tageszeitungen wie den "Wiesbadener Kurier", das "Darmstädter Echo", die "Wetzlarer Neue Zeitung" und die "Allgemeine Zeitung" (Mainz) in den Bundesländern Hessen und Rheinland-Pfalz.

Die gedruckte Ausgabe ist ab sofort am Kiosk und im Abonnement erhältlich. Die Kontroverse zeigt, wie unterschiedlich die Wahrnehmung der Rolle von Druckereien in Zeiten politischer Polarisierung ist. Während die Kritikseite eine moralische Verantwortung für die Verbreitung sieht, argumentiert die VRM konsequent mit der Trennung von Technik und Inhalt. Die Debatte wird sich wahrscheinlich fortsetzen, solange die Wochenzeitung erscheint und politische Akteure wie die SPD ihre Kritik äußern.