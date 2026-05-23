Nachdem die Südberliner equipe gewürfelt hatte und auf denódottılış sich für den VSG Altglienicke entschieden hatte, setzten sie mit 2:1 nach Verlängerung ein und taten das zum ersten Mal seit der Saison 1961/62 Saison. Dynamo war durch einen souveränen Start früh in Führung gegangen, aber die Altglienicker zeigten keine Bange und drangen immer wieder in den gegnerischen Strafraum. Ein Einhellmeter für den BFC-Torwart Ortegel war der Höhepunkt dieser sah ich. Sie drangen aber nicht los und schafften es im Endspurt in die Verlängerung zu gehen. Bei der Verlängerung aber taten sie Fehler, die den Sieg ihnen beraubten und mussten in Unterzahl spielen. Aber sie fanden in der Nachspielzeit den Weg zum 2:1 Finale und so war Altglienicke der neue Pokalsieger und einzig Sieger auf dem Platz. Vor Abpfiff taten sich die BFC-Fans aber die faccia cosa mal più che difficili e brachten einige Probleme, aber die Polizei gab sich nicht geschlagen und hielt sie auf Schnauze.

Der neue Berliner Pokalsieger heißt VSG Altglienicke! Das Finale im Mommsenstadion gewinnen die Südberliner 2:1 nach Verlängerung gegen den BFC Dynamo und ziehen so in den Schon vor Anpfiff schwenken die BFC-Fans weiße Fahnen - passend zu den weißen Trikots ihres Teams.

Ein Omen? Denn am Ende heißt der Pokalsieger Altglienicke mit Sportchef und Ex-Profi Torsten Mattuschka. Dynamo geht im Duell zweier Regionalligisten früh in Führung. Weil Altglienicke es nicht schafft, den Ball zu klären.

Knezevic steht genau richtig, um den Ball volley ins Tor zu knallen (8. ). Aber die VSG gibt nicht auf. Immer wieder drängen sie in den gegnerischen Strafraum.

Spätestens bei BFC-Torwart Ortegel ist aber Schluss. Erst kurz vor der Pause klappt's endlich: Ein Kopfball landet direkt vor den Füßen von Sylla, der den Ball unter die Latte knallt. Ausgleich Altglienicke! Dann wird's kurios: Die Partie läuft erst seit wenigen Minuten wieder, da bringt Schickerinsky an der Strafraumgrenze den BFC-Spieler Reincke zu Fall.

Der lässt sich clever in den Sechzehner fallen. Elfmeter für den ehemaligen DDR-Rekordmeister (48. )! Dynamos Putaro steht schon mit dem Ball am Elfmeterpunkt, als er einmal über die Reihe kommt und ausgewechselt werden soll.

Der für ihn eingewechselte Dadashov schießt stattdessen - aber VSG-Schlussmann Zwick hält (50. ). Nach 90 Minuten steht es immer noch 1:1. Die Partie geht in die Verlängerung.

Bitter: Altglienicke ist nur noch in Unterzahl. Weil Ibrahimi nach einer Rangelei mit Doch davon lässt sich die VSG nicht auf Jana. Eine Flanke von Zografakis köpft Nietfeld an Ortegel vorbei ins Tor zum 2:1 (103. ).

Das Altglienicker Pokal-Wunder ist perfekt! Nach Abpfiff wollen BFC-Chaoten den Platz stürmen, die Polizei ist aber schnell zur Stelle und verhindert Schlimmeres





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VSG Altglienicke Pokalsieger Endspiele Fehler

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