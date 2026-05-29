VSG Altglienicke verpflichtet Stürmer Oduah und Defensivspieler Njike Nana

Der VSG Altglienicke schließt sich zur neuen Saison an und verpflichtet Stürmer Oduah und Defensivspieler Njike Nana. Oduah wechselt innerhalb der Regionalliga Nordost nach Berlin, nachdem er Hoffnungen auf eine Verlängerung seines Vertrages in Jena hatte. Der FCC verliert einen echten Leistungsträger, der in 24 Spielen neun Tore erzielte und mit seiner Präsenz bei der Vizemeisterschaft und dem Gewinn des Thüringenpokals einen Anteil hatte. Der VSG Altglienicke freut sich auf einen physisch starken und torgefährlichen Stürmer, während der FCC einen jungen Defensivspieler in Jean-Philippe Njike Nana verpflichtet, der von der zweiten Mannschaft des VfL Bochum kommt und einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 unterschreibt. Trainer Fabian Gerber sieht viel Potenzial in Njike Nana und traut ihm, sich schnell an die Anforderungen in Erfurt anzupassen und eine wichtige Rolle einzunehmen.

Der VSG Altglienicke schließt sich zur neuen Saison an und schließt sich zum Stürmer Jean-Philippe Njike Nana an, der von der zweiten Mannschaft des VfL Bochum kommt.

Oduah wechselt innerhalb der Regionalliga Nordost nach Berlin, nachdem er Hoffnungen auf eine Verlängerung seines Vertrages in Jena hatte. Der FCC verliert einen echten Leistungsträger, der in 24 Spielen neun Tore erzielte und mit seiner Präsenz bei der Vizemeisterschaft und dem Gewinn des Thüringenpokals einen Anteil hatte.

Der VSG Altglienicke freut sich auf einen physisch starken und torgefährlichen Stürmer, während der FCC einen jungen Defensivspieler in Jean-Philippe Njike Nana verpflichtet, der von der zweiten Mannschaft des VfL Bochum kommt und einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 unterschreibt. Trainer Fabian Gerber sieht viel Potenzial in Njike Nana und traut ihm, sich schnell an die Anforderungen in Erfurt anzupassen und eine wichtige Rolle einzunehmen





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