Der serbische Ex-Präsident Aleksandar Vučić hat angekündigt, in einen Hungerstreik zu treten, sollte er festgenommen werden. Dies geschah im Kontext der Festnahme von Dragan J. Vučićević, dem Eigentümer des pro-Vučić-Blattes Informer, das vor politischer Verfolgung warnt. Während Vučić mit Selbstmord und Lustration droht, rät die neue Führung zu diesem Mittel nichts.

Vučić droht mit Hungerstreik: Serbien s Ex-Präsident will nach der Festnahme von Informer -Chef Vučićević hungern und den Ärzten jede Hilfe verbieten.für Hungerstreik ende nur einen Rat: aufhören.

Sein früherer Parteichef habe mit dem Hungern nichts erreicht, außer seine Gesundheit zu gefährden.

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„Es ist nur eine Frage der Zeit, wann ich in den Hungerstreik trete. Wenn ich damit anfange, gibt es kein Zurück“, sagte Vučić am Mittwochabend im SenderEr habe seiner Familie und seinem engsten Umfeld gesagt, sie sollten sich auf das Schlimmste vorbereiten, sagte der 56-Jährige. Festnehmen könne man ihn für nichts.warf er der neuen Führung vor, sie wolle ihn töten, verhaften oder per Lustration kaltstellen. Gemeint ist damit der Ausschluss belasteter Funktionäre des alten Systems aus öffentlichen Ämtern.