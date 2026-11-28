Der lange gesperrte Mario Vuskovic hat ausgerechnet gegen den ersatzgeschwächten FC Bayern seinen großen Tag.

Der lange gesperrte Mario Vuskovic hat ausgerechnet gegen den ersatzgeschwächten FC Bayern seinen großen Tag. Mario Vuskovic feiert im Duell mit dem FC Bayern sein Pflichtspielcomeback für den Hamburger SV.

Erstmals nach seiner vierjährigen Dopingsperre schickt Trainer Merlin Polzin den 25 Jahre alten Kroaten auf den Rasen. Im Nordderby bei Werder Bremen in der Vorwoche, der ersten Einsatzchance für den Verteidiger, hatte Vuskovic 90 Minuten auf der Bank gesessen.

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„Es ist sehr emotional, das Spiel nach vier Jahren zu spielen, besonders gegen eines der größten Teams in Europa, gegen Bayern“, sagte er kurz vor dem Anpfiff um 15.30 Uhr bei Sky: „Ich bin stolz, dass ich es hierher geschafft habe. Aber jetzt ist es mein Job, ein hoffentlich gutes Spiel zu machen. Zuhause gehen wir auf drei Punkte. Ich habe gut geschlafen und ich bin bereit, alles für den Klub zu geben.