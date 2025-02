Vuskovic kämpft weiter um Unschuld

Der HSV-Verteidiger Mario Vuskovic sieht seine vierjährige Sperre durch das CAS-Urteil bestätigt. Trainer Merlin Polzin drückt sein Unverständnis aus und berichtet von Vuskovics unerschütterlichem Willen, weiter zu kämpfen.

Am Montag erhielten Mario Vuskovic und der HSV noch vor der offiziellen Urteilsverkündung die Nachricht, dass das Schweizer Bundesgericht die Beschwerde des Kroaten gegen das CAS-Urteil abgewiesen hat und die vierjährige Sperre bestehen bleibt. Am Dienstag äußerte sich Trainer Merlin Polzin und drückte sein Unverständnis aus. Es war frostig im Volkspark als der HSV am Nachmittag in die neue Trainingswoche startete.

Das passte zur Meldung vom Vorabend, die kommt wenig überraschend, akzeptieren kann Polzin diese dennoch nur schwer. 'Ich stehe dem, was mit Mario passiert ist, sehr kritisch gegenüber. Wenn man hinter die Fassade blickt, dann kann man dafür nur wenige Worte finden.', so der Coach, der wie alle im Verein unverändert von der Unschuld des wegen Dopings gesperrten Verteidigers überzeugt ist und weiterhin intensiven Kontakt hält. Auch am Montagabend haben beide telefoniert. 'Das war allerdings eher ein privates Gespräch', verrät Polzin, 'da ging es nicht darum, wie weitere Schritte aussehen können.' Im Prinzip sind seit dem Urteil des Bundesgerichts alle Rechtsmittel ausgeschöpft, sein Trainer aber deutet an, dass Vuskovic womöglich weiter kämpfen will: 'Es gibt noch eine Möglichkeit für ihn, vielleicht eine weitere Station zu gehen.' Das wäre der Gang vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Polzin sagt: 'Ich habe großen Respekt vor Mario, seiner ganzen Familie, insbesondere auch vor seiner Mutter. Es geht ihnen um Gerechtigkeit, sie wollen alles tun, um seine Unschuld zu beweisen.' Vuskovic selbst tut im heimischen Split derzeit alles, um fit zu bleiben. Trotz der düsteren Perspektive, erst im November 2026 wieder Fußball spielen zu dürfen. 'Mario trainiert wie ein Verrückter', sagt Polzin voller Bewunderung. 'Dass er nicht in ein Loch fällt oder es schleifen lässt, ist vielleicht seine größte Leistung.' Zwei Einheiten am Tag absolviert der 23-jährige Kroate mit einem Privattrainer, und Polzin sagt: 'Ihm fehlt natürlich Spielpraxis, aber rein von der Fitness her könnte er morgen spielen. Er arbeitet ohne Ende, ist sehr klar im Kopf.' Und er hat alternative Sportarten für sich entdeckt. 'Im Paddle Tennis schlägt ihn keiner', verrät Polzin mit einem Schmunzeln, 'dazu macht er auch etwas Kampfsport'. Der nächste Hamburg-Besuch ist auch bereits geplant. Beim kommenden Heimspiel, im Top-Duell gegen den 1. FC Kaiserslautern am 21. Februar, wird Vuskovic im Volksparkstadion sein. Polzin sagt: 'Er soll alles machen, was erlaubt ist.' Der Kontakt zu den Mannschaftskollegen indes ist tatsächlich reglementiert, die Mannschaftskabine darf er als gesperrter Profi nicht betreten. In Kontakt wird er am übernächsten Wochenende dennoch mit den Kollegen treten. 'Mario', sagt Polzin, 'ist weiter ein Teil unserer Familie'





kicker_BL / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

HSV Mario Vuskovic Doping CAS-Urteil Fußball Trainer Merlin Polzin

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

HSV-Coach Polzin: Vuskovic ist ein Teil von unsDer HSV-Trainer Merlin Polzin hat sich nach der Bestätigung der Dopingsperre von Mario Vuskovic durch das Schweizer Bundesgericht geäußert. Polzin betont, dass Vuskovic ein Teil der Mannschaft sei und erhält von allen beim HSV großen Respekt für seinen Umgang mit der Situation.

Weiterlesen »

Schweizer Gericht: HSV-Profi Vuskovic bleibt wegen Doping gesperrtDer Hamburger SV muss auch weiterhin auf Mario Vuskovic verzichten. Wie ein Schweizer Gericht bestätigt, bleibt der Innenverteidiger nach seinem Doping-Skandal bis 2026 gesperrt.

Weiterlesen »

Davie Selke: Der 30-Jährige mit dem Biss, der den HSV zum Aufstieg führen sollDavie Selke feierte seinen 30. Geburtstag, während er mit dem Hamburger SV die Tabellenspitze der 2. Liga eroberte. Der Stürmer ist nicht nur ein Torjäger, sondern auch ein wichtiger Motivator und Mahner für seine Mannschaft. Selke sieht in Trainer Merlin Polzin die richtige Besetzung, um endlich den Aufstieg zu schaffen.

Weiterlesen »

Kleine Gegner, viele Wechsel: HSV-Trio in der Woche der Wahrheit im FokusMit einem seiner HSV-Tipps hatte Simon Terodde zuletzt Unrecht. Der Sky-Experte ging von einem 3:2-Auswärtssieg des 1. FC Köln in Hamburg aus, tatsächlich

Weiterlesen »

Kommentar: Der Wille zum Machterhalt ist in der SPD größer als der Widerstand bei der MigrationHat sich Friedrich Merz in der Migrationsfrage verzockt? Verhindert das Zustrombegrenzungsgesetz nach der Wahl eine Koalition? Nein, denn der CDU-Vorsitzende kann sich auf die SPD verlassen.

Weiterlesen »

Theater „Ajax und der Schwan der Scham“: Der blutige Tanz der ewigen ZweitenChristopher Rüping widmet sich am Hamburger Thalia Theater dem antiken Ajax-Mythos. Er verknüpft ihn mit Fragen nach Leistungsdruck und Konkurrenz.

Weiterlesen »