VW-Betriebsrat fordert neue Geschäftsmodelle für Überkapazität

Politiker und chinesische Autobauern verhandeln über den Einstieg oder den Kauf von VW-Werken. Der Betriebsrat fordert neue Geschäftsmodelle für die Überkapazität bei VW.

Die deutsche Autobranche ist in der Krise. Bei Volkswagen liegt die Überkapazität in den Werken bei rund einer Million Fahrzeugen pro Jahr. Politik er haben eine Partnerschaft mit chinesischen Autobauern an deutschen Standorten ins Spiel gebracht.

Und seit Tagen gibt es Berichte, Unternehmen wie BYD oder Xpeng verhandelten über den Einstieg oder sogar den Kauf von VW-Werken. Jetzt macht der Betriebsrat eine knallharte Ansage. Bezirksleiter Thorsten Gröger (57) in einer gemeinsamen Stellungnahme.

"Und falls die Geschäftsmodelle dafür absehbar nicht mehr vollständig tragen sollten, müssen eben neue her. ". Bezugsquellen: https://www.auto-industrie.de/news/die-deutsche-autobranche-ist-in-der-krise-bei-volkswagen-liegt-die-ueberkapazitaet-in-den-werken-bei-rund-einer-million-wagen-pro-jahr-1.105505





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