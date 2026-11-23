Deutschlands Autobauer stecken tief in der Krise. Tausende Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel, während Gewerkschaften mit weiteren Streiks drohen. Deutschlands...

Streiks drohen, Werke und Stellen sind gefährdet Der deutschen Automobilindustrie steht ein harter Winter bevor. Angesichts sinkender Gewinne, steigender Kosten und drohender Werksschließungen verschärft sich der Konflikt zwischen Herstellern und Gewerkschaften.

Lautihre hohen Produktionskosten in Deutschland durch starke Gewinne im Ausland ausgleichen. Doch die zunehmende Konkurrenz aus China, US-Zölle und eine schwächere Nachfrage bringen dieses Geschäftsmodell ins Wanken. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die Die Folgen sind bereits deutlich sichtbar. Volkswagen meldete zuletzt den höchsten operativen Verlust seit mehr als einem Jahrzehnt. Bei Mercedes-Benz sank die operative Marge im Autogeschäft innerhalb von vier Jahren von 14,9 auf nur noch 1,9 Prozent.

BMW verzeichnete einen Rückgang von 8,7 auf 3,5 Prozent.beginnen am Dienstag entscheidende Verhandlungen mit der IG Metall über weitere Stellen- und Gehaltskürzungen. Die Gewerkschaft lehnt die Forderungen entschieden ab und droht ab dem 1. Januar mit Streiks.

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Zudem stehen mögliche Schließungen von vier deutschen Werken im Raum. Bei Mercedes-Benz wird bereits gestreikt. Seit Sonntagabend stehen die Bänder in Berlin-Marienfelde und Ludwigsfelde für 24 Stunden still. Auch im BMW-Werk in Berlin-Spandau haben Beschäftigte am Montagmorgen die Arbeit niedergelegt.

Die IG Metall fordert in der laufenden Tarifrunde fünf Prozent mehr Lohn. Auch an der Börse hinterlässt die Krise deutliche Spuren. Die Volkswagen-Aktie hat seit Jahresbeginn mehr als 40 Prozent verloren und notierte zuletzt bei 62,56 Euro. Noch stärker traf esmit einem Minus von über 43 Prozent auf 53,08 Euro.

Mercedes-Benz büßte 37,5 Prozent ein und lag zuletzt bei 37,66 Euro. Ein entscheidendes Problem sind die hohen Arbeitskosten. Laut dem Kieler Institut für Weltwirtschaft liegen diese in der deutschen Automobilindustrie bei durchschnittlich 65 Euro pro Stunde. Das entspricht mehr als dem Anderthalbfachen des US-Niveaus und über dem Dreifachen der Kosten in Polen.

Außerdem ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist die Beschäftigung in der deutschen Automobilindustrie auf den niedrigsten Stand seit mindestens 21 Jahren gefallen. Eröffne jetzt dein kostenloses Depot und sichere dir nach dem erfolgreichen IPO von Anthropic einen Aktienanteil im Wert von 50 €. Für Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz bleibt die Situation schwierig. Sinkende Margen und hohe Produktionskosten schränken den finanziellen Spielraum ein.

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Weitere Stellenstreichungen und Werksschließungen könnten zwar langfristig die Profitabilität verbessern, zunächst aber hohe Umbaukosten verursachen. Eine schnelle Rückkehr zu den früheren Gewinnmargen erscheint angesichts der anhaltenden Probleme unwahrscheinlich. Für die Aktien drohen damit weitere Belastungen. Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte.

Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund. Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Deutschlands Autobauer stecken tief in der Krise. Tausende Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel, während Gewerkschaften mit weiteren Streiks drohen.