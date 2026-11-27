Volkswagen präsentiert das Facelift für den Caddy mit neuer Front, Digitalisierung und effizienten Antrieben. Entdecken Sie Details zu Preis, Technik und den 110.000 verkauften Einheiten im Jahr 2025.

Der Volkswagen Caddy in der fünften Generation erhält ein umfassendes Facelift, das sowohl das äußere Erscheinungsbild als auch die technische Ausstattung deutlich modernisiert. Als einer der erfolgreichsten Hochdachkombis der Marke setzt Volkswagen nun auf eine überarbeitete Frontpartie, verbesserte Infotainment-Systeme und eine erhöhte Flexibilität für unterschiedlichste Einsatzzwecke. Mit diesem Update soll der Erfolg des seit 2003 produzierten Modells fortgesetzt werden, von dem bisher insgesamt 2,9 Millionen Einheiten verkauft wurden.

Außenesign und Interieur Modernisierung

Das externe Design des Caddy wurde optisch geschärft, wobei die neue Frontschürze und die größeren Lufteinlässe eine prägnantere Silhouette erzeugen. Die Scheinwerfer wurden vergrößert und an Leistung gewonnen, wobei optional Matrix-LED-Leuchten verfügbar sind. Vier neue Außenfarben sowie aktualisierte Leichtmetallräder vervollständigen das neue äußere Erscheinungsbild. Im Inneren dominiert nun ein freistehendes, auf 12,9 Zoll vergrößertes Display über der Mittelkonsole, das für eine moderne Digitalisierung sorgt.

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Zur Serienausstattung gehören das Digital Cockpit Pro, eine induktive Ladeschale für Smartphones und drei USB-C-Anschlüsse mit einer erhöhten Ladeleistung von 60 Watt. Die Klimatisierung lässt sich nun komfortabel über einen beleuchteten Touch-Slider steuern. Ein besonderer Rückschritt in die Tradition ist die Rückkehr der Griffschlaufe an der B-Säule, die den Einstieg in die zweite Sitzreihe wieder erleichtert. Das multifunktionale Lenkrad ähnelt den Modellen der Pkw-Sparte und verstärkt den subjektiven Fahrkomfort.

Fahrerassistenz und Technologieupdates

Die Ausstattung an Assistenzsystemen wurde erweitert und umfasst serienmäßig die Verkehrszeichenerkennung sowie eine Geschwindigkeitsregelung. Besonders hervorstechend ist das neue Travel Assist 3.0, das Funktionen wie eine Ampelerkennung mit Brems- und Anfahrfunktion, Temporeduzierungen vor Vorfahrtschildern und assistierte Spurwechsel auf Autobahnen bietet. Der Emergency-Assistent bremst das Fahrzeug in Notfällen bis zum Stillstand, während die automatische Spurführung auch auf kurvigen Strecken als zuverlässig beschrieben wird.

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Neu hinzugekommen ist eine im Rückspiegel integrierte Kamera zur Fahrerüberwachung, die bei Müdigkeitserscheinungen warnt. Diese technologischen Updates sollen die Sicherheit erhöhen und den Fahralltag entlasten. Die Verbindung zur Pkw-Technologie wird durch die gemeinsame Nutzung von Lenkrädern und Displays verstärkt, was den Caddy weiter vom reinen Nutzfahrzeug zum familien- und geschäftstauglichen Allrounder macht.

Verkaufszahlen und Marktperformance

Der Erfolg des Caddy ist unbestritten: Seit Marktstart im Jahr 2003 wurden 2,9 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert. Die fünfte Generation, die 2020 vorgestellt wurde, hat mehr als 500.000 Kundinnen und Kunden überzeugt. Im Jahr 2025 allein verkaufte Volkswagen 110.000 Einheiten dieses Modells, was die anhaltende hohe Nachfrage in den Bereichen Handwerk, Familie und Gewerbe unterstreicht. Diese Zahlen belegen die robuste Marktposition des Fahrzeugs trotz initialer Skepsis während der Pandemie.

Der hohe Absatzdruck führte dazu, dass Volkswagen die Flexibilität des Caddy weiter ausbaute. Ob als geräumiges Handwerkerfahrzeug, Familienwagen oder als Basis für die California-Camping-Version mit optionaler Mini-Küche - das Fahrzeug lässt sich an nahezu jeden Bedarf anpassen. Mit 4,50 Metern Länge ist er in der Kurzversion verfügbar, während die Maxi-Version 4,85 Meter misst. Die Flexibilität reicht von fünf bis sieben Sitzen sowie verschiedenen Heck- und Seitentür-Konfigurationen.

Antriebstechnik und eHybrid-Details

Bei den Antrieben bleibt die Basis unverändert: Ein 1,5-Liter-Benziner mit 116 PS (85 kW) sowie zwei 2,0-TDI-Dieselmotoren mit 102 PS (75 kW) und 122 PS (90 kW) stehen zur Verfügung. Ein vollelektrisches Modell ist aktuell noch nicht geplant. Im Fokus steht jedoch der Plug-in-Hybrid eHybrid, der über eine 19,7-kWh-Batterie und einen 1,5-Liter-Verbrenner verfügt. Zusammen bringen sie eine Systemleistung von 150 PS (110 kW) auf die Straße.

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Der eHybrid startet stets elektrisch und kann eine Reichweite von bis zu 122 Kilometern rein elektrisch erreichen, wobei Volkswagen im Stadtverkehr sogar 144 Kilometer angibt. Die Gesamtreichweite beträgt 620 Kilometer. Die Lithium-Ionen-Batterie lässt sich in 26 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen. Per Knopfdruck am Display kann auf den Verbrennermodus umgeschaltet werden, um Reichweite für lange Fahrten zu sparen. Serienmäßig ist beim Hybrid eine Sechsgang-Schaltautomatik verbaut, deren Hebel kompakt auf der Mittelkonsole positioniert ist.

Caddy Flex und Nutzen für Gewerbe

Für Handwerker und Gewerbetreibende ist der Caddy Flex eine spezielle Lösung, die die vierte Wand als Lade-Trennwand dient. Diese wird durch einen Handgriff aus der zweiten Sitzreihe gebildet und ermöglicht es, das Fahrzeug unter der Woche als Transporter und am Wochenende als Familienauto zu nutzen. Dies erlaubt die steuerlich vorteilhafte Anmeldung als Lastwagen. Der Kofferraum fasst bis zu 3.100 Liter Volumen, was den Transport von zwei Euro-Paletten nebeneinander erlaubt.