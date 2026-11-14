VW-Chef Blume: 9 Millionen Fahrzeuge bis 2030 und 100.000 Stellenabbau

Volkswagen-Chef Oliver Blume legt den ambitionierten Plan für 2030 vor: 9 Millionen verkaufte Autos bei 9 Prozent Rendite. Parallel werden 100.000 Stellen abgebaut, um die Kosten zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Volkswagen -Chef Oliver Blume hat die strategische Ausrichtung des Konzerns für die kommenden Jahre klar definiert. Der Vorstandsvorsitzende verbindet das Ziel eines massiven Absatzanstiegs mit tiefgreifenden strukturellen Veränderungen innerhalb des Unternehmens. Blume betonte in einem ausführlichen Gespräch, dass die Verantwortung für das Unternehmen eng mit der Zukunft der deutschen Industrie verbunden ist. Ein Scheitern von Volkswagen könnte demnach ganze Regionen und deren Zulieferketten schwer schädigen.

Umsatzziel 2030 und massive Stellenkürzungen

Oliver Blume nennt konkrete Zahlen für die Vision des Konzerns: Bis zum Jahr 2030 sollen weltweit rund neun Millionen Fahrzeuge verkauft werden. Dieses ambitionierte Ziel soll mit einer Rendite von neun Prozent erreicht werden, eine Marke, die der Volkswagen-Konzern in seiner Geschichte noch nie zuvor erreicht hat. Der Chef erklärt, dass er sich selbst an diesen harten Kennzahlen messen lassen will, um den Erfolg der Transformation zu gewährleisten.

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Um diese Ziele zu finanzieren und die Kostenstruktur an den Markt anzupassen, bestätigt Blume den Abbau von über 100.000 Stellen im Konzern. Er bezeichnet diese Maßnahme nicht als radikalen Schnitt, sondern als notwendige Anpassung. Der Abbau soll vor allem über Altersteilzeit und großzügige Abfindungen sowie Aufhebungsverträge abgewickelt werden, wofür der Konzern Milliardenbeträge bereitstellt. Für die verbleibenden Mitarbeiter verspricht Blume sicherere Jobs, da die Kostenlast insgesamt sinkt.

Begründung der Personalentscheidungen und Marktlage

Blume führt die Personalentscheidungen primär auf die hohen Personalkosten in Deutschland zurück, die er im Vergleich zu anderen europäischen Ländern als doppelt so hoch einstuft. Gleichzeitig verteidigt er die Position des Konzerns im Ausland, insbesondere in China. Obwohl der Markt dort im aktuellen Jahr um zwanzig Prozent eingebrochen ist und die Preise in zwei Jahren um fünfzehn Prozent gefallen sind, argumentiert Blume, dass der Markt nicht verloren sei.

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Volkswagen produziere in China inzwischen zu chinesischen Kosten, was die Wettbewerbsfähigkeit sichert. Blume hebt hervor, dass die neuen Modelle des Konzerns vollständig an der Spitze des Wettbewerbs mitfahren. Er bestätigt, dass er jedes neue Modell selbst fährt, einschließlich der Fahrzeuge der Konkurrenz, um ein direktes Verständnis für die Marktdynamik zu behalten. Sein Fazit nach der jüngsten Fahrt in China ist, dass Volkswagen trotz starker Tradition in die Zukunft orientiert ist.

Persönliche Motivation und kulturelle Herausforderungen

Die Entscheidung, die Verantwortung für den Volkswagen-Konzern zu übernehmen, fiel Oliver Blume nicht leicht. Ausschlaggebend war nach seinen Angaben die Ratschlag seiner älteren Tochter, die ihm riet, den Job für die Menschen zu machen. Blume blickt auf mehr als dreißig Jahre im Unternehmen zurück und möchte den Mitarbeitenden zurückgeben, was er in dieser Zeit erhalten hat. Er erkennt die angespannte Stimmung in den Werkhallen an und versteht die Zukunftsängste der Belegschaft, verweist aber auf die hohe Motivation, die Ärmel hochzukrempeln.

Kulturell sieht Blume in Deutschland zwar starke Grundlagen wie Demokratie und Sicherheit, moniert aber auch mangelnde Geschwindigkeit bei Genehmigungsverfahren. Er fordert einen digitalen Staat und den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Verwaltung, um Bürokratie abzubauen. Trotz kritischer Töne schätzt er das Land und die kulturelle Vielfalt, betont jedoch, dass diese Werte verteidigt werden müssen. Eine Umfrage, die er zitiert, zeigt, dass neunzig Prozent der Deutschen Veränderung wünschen, nur dreizig Prozent aber bereit sind, bei sich selbst anzufangen.

Prima Drive und politische Einschätzungen

Oliver Blume ist selbst leidenschaftlicher Autofahrer und nutzt die Autobahnen auch für Fahrten über zweihundert Kilometer pro Stunde, wenn die Strecke es zulässt. Auf Rennstrecken sind bis zu dreihundert Kilometer pro Stunde möglich. Sein Fokus liegt jedoch auf der Produktentwicklung, etwa bei der neuen Urban Car Family mit Modellen wie dem ID. Polo. Über achtzig Prozent seiner Vergütung sind erfolgsabhängig, was die persönliche Haftung unterstreicht.

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Politisch hält Blume zurückhaltende, aber klare Positionen. Er lobt die Stärken von Friedrich Merz und vergleicht die Führungsqualität von Jürgen Klopp mit den Anforderungen an die Landesführung. Während Blume selbst schnell fährt, fahren seine Töchter, die einen soziologischen Hintergrund haben, ausschließlich Fahrrad. Dieses Generationen-Unterschiede spiegelt den Wandel wider, vor dem Volkswagen und die deutsche Industrie insgesamt stehen.