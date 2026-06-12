Nach dem Abstieg des VfL Wolfsburg aus der Bundesliga muss der Verein mit weniger Geld auskommen. Der Hauptaktionär und Konzernchef von Volkswagen, Oliver Blume, hat angekündigt, dass die jährliche Förderung von bisher rund 70 Millionen Euro auf etwa 55 Millionen Euro gesenkt werden soll. Das Geld soll in die Profi-Mannschaft der Männer, die Jugend, die Infrastruktur und die Frauenmannschaft investiert werden. Der Verein muss nun eine Zweitligamannschaft aufbauen und hat dafür genug Geld zur Verfügung.

Der Abstieg des VfL Wolfsburg aus der Bundesliga hat nicht nur sportliche Konsequenzen, sondern auch finanzielle. Der Hauptaktionär und Konzernchef von Volkswagen , Oliver Blume , hat angekündigt, dass die finanzielle Unterstützung für den Verein in Zukunft deutlich reduziert werden wird.

Die jährliche Förderung soll von bisher rund 70 Millionen Euro auf etwa 55 Millionen Euro gesenkt werden. Dieses Geld soll nicht nur in die Profi-Mannschaft der Männer, sondern auch in die Jugend, die Infrastruktur und die Frauenmannschaft investiert werden





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