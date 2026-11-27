VW kündigt den Golf GTI 1976 an: Nur 1976 Exemplare, 325 PS und manuelle Schaltung. Das limitierte Sondermodell feiert das 50-jährige Jubiläum des Icon.

Die Volkswagen AG markiert einen historischen Meilenstein der Automobilität mit der Ankündigung des Golf GTI 1976. Dieses exklusive Sondermodell feiert das 50-jährige Bestehen des ikonischen Hot-Hatch-Modells, das ursprünglich im September 1975 auf der IAA vorgestellt wurde und ab Juni 1976 serienreif auf den Markt kam. Die Marke Wolfsburg entscheidet sich für eine strikte Limitierung auf exakt 1976 Fahrzeuge, um die Geburtsnummer des ersten GTI würdig zu致敬.

Technische Hommage an den Ursprung

Der Golf GTI 1976 basiert technisch auf dem bewährten Golf GTI Clubsport, unterscheidet sich jedoch durch zahlreiche spezifische Design- und Ausstattungsdetails. Zum Einsatz kommt ein Zweiliter-Turbobenziner, der 325 PS leistet. Damit übertreffen die neuen Werte die Leistung des Basis-Clubsport-Modells um 25 PS, welches auf 300 PS kommt. Das maximale Drehmoment liegt bei 380 Nm, wodurch der Sprint von 0 auf 100 km/h in beeindruckenden 5,8 Sekunden absolviert wird. Die elektronisch limitierte Höchstgeschwindigkeit beträgt 270 km/h.

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Ein entscheidendes Merkmal des Golf GTI 1976 ist die Rückbesinnung auf die mechanische Fahrkultur. Im Gegensatz zum Facelift-Modell mit Siebengang-DSG-Automatik setzt VW hier auf eine manuelle Sechsgangschaltung. Der Schalthebel erinnert an das legendäre Golfball-Design aus der Anfangszeit. Zudem verfügen die Fahrzeuge über eine elektronische Vorderachsquersperre, eine Progressivlenkung und ein adaptives DCC-Fahrwerk. Für Enthusiasten ist der Nürburgring-Modus Special verfügbar, der die Fahrwerkseinstellungen für die anspruchsvolle Rennstrecke optimiert.

Exklusives Design und Ausstattungshighlights

Das äußere Erscheinungsbild wird durch charakteristische visuelle Akzente definiert, die an die Wurzeln der Marke erinnern. Eine rote Linie im Frontsplitter, spezielle Schriftzüge, abgedunkelte VW-Logos und schwarze Endrohre prägen die Front. Serienmäßig sind 19-Zoll-Felgen sowie markante Grafiken an den Spiegeln und dem Dachkantenspoiler montiert. Jedes einzelne Exemplar der limitierten Serie erhält eine individuelle Plakette mit der Inschrift ONE OF 1976 im Innenraum.

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Farblich stehen neben klassischem Weiß und Schwarz das ikonische Tornadorot zur Verfügung. Diese Farbe ist eine direkte Hommage an den Golf II GTI, bei dem das satte Rot das frühere Marsrot der ersten Generationen ablöste und zum Farbklassiker avancierte. Die Innenausstattung kombiniert rote Sicherheitsgurte mit Carbon-Dekoren und speziellen Sportsitzen. Diese sind mit einer Mischung aus Alcantara und Stoff bezogen und tragen den GTI-Schriftzug in der Mitte der Sitzbahnen, was die sportliche Ausrichtung unterstreicht.

Optionale Performance-Steigerung

Für Kunden, die das Maximum aus dem Fahrwerk herausholen möchten, bietet Volkswagen das optionale GTI-Performance-Paket an. Dieses enthält eine leichte Abgasanlage von Acrapovič mit Titan-Endrohren, die nicht nur das Soundprofil verändert, sondern auch Gewicht einspart. Das Fahrwerk wird durch das Paket zusätzlich überarbeitet. Zudem kommen exklusive 19-Zoll-Warmenau-Schmiederäder zum Einsatz, die eine weitere Gewichtsreduzierung an der unbefederten Masse ermöglichen und so die Dynamik des Fahrzeugs positiv beeinflussen.

Preis, Verfügbarkeit und Produktion

Die Produktion der 1976 Exemplare findet direkt im Werk Volkswagen in Wolfsburg statt, wo die Marke seit Jahrzehnten verwurzelt ist. Bestellungen für das limitierte Sondermodell sind ab Anfang 2027 möglich. Der Hersteller gibt an, dass der Preis deutlich unter 47.000 Euro liegen wird. Die genauen finanziellen Details wurden bisher nicht veröffentlicht, doch die Kombination aus 325 PS, manueller Schaltung und aufwendiger Fahrwerkstechnik positioniert den GTI 1976 als eines der interessantesten Modelle der nächsten Jahre.

Die Entscheidung von Volkswagen, auf die manuelle Schaltung und das charakteristische rote Design zurückzugreifen, signalisiert eine Rückbesinnung auf die ursprünglichen Tugenden des GTI. In einer Ära, in der Automatisierung oft im Vordergrund steht, bietet das Golf GTI 1976 eine seltene Gelegenheit, ein Fahrzeug zu fahren, das die Verbindung zwischen Fahrer und Maschine auf die Spitze treibt. Die limitierte Stückzahl von 1976 Einheiten unterstreicht den Sammlerwert und die Bedeutung dieses Jubiläumsmodells in der Historie der Marke.