Zum 50. Jubiläum stellt Volkswagen das stärkste Serien-GTI-Modell vor. Das Editionsmodell vereint 325 PS, einen Nordschleifen-Zeitrekord und spezielle Designelemente wie das Farbe Dark Moss Green Metallic.

VW Golf GTI geht immer, und das schon seit 50 Jahren. Mit dem Editionsmodell wird der Athlet noch einen Zacken attraktiver. Zum 50.

GTI-Geburtstag hat Volkswagen sich und seinen Kunden ein hübsches Jubiläumsmodell gegönnt. Was kann der stärkste bisher jemals gebaute Serien-GTI eigentlich außer schick aussehen? ntv.de war mit ihm unterwegs. Um kaum ein anderes Auto hat sich in Deutschland solch ein Kult entwickelt wie um den Golf GTI. An der Tankstelle wird er immer noch als Held gefeiert; man muss kein Bentley- oder Porsche-Logo tragen, um von Autofans anerkennende Blicke zu erheischen.

Advertisement

Jetzt wird er 50 Jahre alt, wie die Zeit vergeht. Volkswagen hat anlässlich dieses Jubiläums nicht nur einen speziellen GTI entwickelt, sondern gleich eine emotional gestaltete Broschüre dazu - auch im Pdf-Format für Digital Natives mit vielen Informationen rund um 50 Jahre GTI. Inklusive des Hinweises, dass der Jubi-GTI mit seinen 325 PS die Nordschleifen-Runde innerhalb von 7 Minuten und 46 Sekunden absolviert und überhaupt der stärkste Serien-GTI ist .