VW ID.2 X: Kleines Elektro-SUV startet 2026

Volkswagen wird sein kleines Elektro-SUV ID.2 X im September 2025 auf der IAA vorstellen. Die Serienversion soll 2026 auf den Markt kommen. Der ID.2 X basiert auf der MEB Small-Plattform und bietet eine Systemleistung von 166 kW sowie eine Batteriekapazität von rund 56 kWh. Das SUV wird voraussichtlich ab 30.000 Euro angeboten.

Volkswagen plant, sein kleines Elektro-SUV ID.2 X im September 2025 auf der IAA in München zu präsentieren. Das SUV-Modell der Electric Urban Car Family wird als letztes vorgestellt, nachdem bereits der Cupra Raval, der Skoda Epiq und der VW ID.2 als Studien präsentiert wurden. Der Name ID.2 X wurde von VW-Chef Thomas Schäfer auf LinkedIn bestätigt. Die Serienversion des ID.2 X soll dann 2026 auf den Markt kommen. Details zur Batteriegröße und Systemleistung sind noch nicht bekannt.

Jedoch wurde eine Systemleistung von 166 kW genannt und der Akku soll mit bis zu 125 kW geladen werden können. Die Batteriekapazität wird auf rund 56 kWh geschätzt, was eine Reichweite von etwa 450 km ermöglichen soll. Das ID.2 X basiert auf der MEB Small-Plattform und wird voraussichtlich ein größeres Instrumentendisplay und mehr physische Tasten bieten. Es könnte auch Retro-Analogskalen im Stil des VW Käfer oder des frühen Golf geben. Der Kofferraum soll zwischen 490 und 1.330 Litern Fassungsvermögen bieten. Die Preise des ID.2 X werden voraussichtlich bei etwa 30.000 Euro beginnen. Damit wäre es günstiger als der Kia EV3 (ab 36.000 Euro), der Opel Mokka-e (fast 38.000 Euro) und der Volvo EX30 (knapp 40.000 Euro)





