Der Volkswagen ID Cross präsentiert sich genau so, wie er sein sollte: als eine ausgereifte und geräumigere Version des elektrischen Polo. Sein Erfolg dürfte gesetzt sein – auch wenn der Preis üppiger denn je ist.

Der Volkswagen ID Cross präsentiert sich genau so, wie er sein sollte: als eine ausgereifte und geräumigere Version des elektrischen Polo. Sein Erfolg dürfte gesetzt sein – auch wenn der Preis üppiger denn je ist.

Mit einer Länge von 4,15 Metern ist der Wolfsburger ein echter Kompakt-SUV, der ins Herz der aktuellen Nachfrage trifft. Gerade in Europa ist dieses Segment besonders beliebt – entsprechend groß ist das Angebot an Fahrzeugen mit Verbrenner-, Elektro- oder Hybridantrieb.im Innenraum mit seinem Radstand von 2,60 Metern spürbar mehr Platz für vier und notfalls fünf Personen. Sein Laderaum lässt sich durch Umlegen der Rückbank von stattlichen 475 auf bis zu 1.345 Liter erweitern.

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Unter der Fronthaube stehen weitere 25 Liter für Kleinteile oder das Ladegeschirr zur Verfügung.zwei Batteriegrößen zur Wahl. Die Einstiegsmodelle sind mit einer kleinen LFP-Batterie und einer Netto-Kapazität von 37 kWh unterwegs, die wahlweise an die Basisversionen mit 116 PS oder 135 PS gekoppelt ist.maximale Ladeleistung mit schmalen 88 kW eine Enttäuschung ist .

Die größere NMC-Batterie mit 52 kWh ist in den Ausstattungslinien Life und Style mit dem stärkeren 211-PS-Motor kombiniert, der in der R-Line mit 226 PS noch etwas mehr Dampf bekommt. Auch das größere Batteriepaket kann mit gerade einmal 105 kW geladen werden – nicht viel für ein neues Elektroauto des Modelljahres 2027. So dauert das Nachtanken an der Ladesäule von 10 auf 80 Prozent fast 25 Minuten.

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Wer nicht allein in der City unterwegs ist und bei Kälte oder heißen Sommertemperaturen nicht ins Schwitzen geraten will, kommt um das größere Batteriepaket und damit auch die allemal sportliche Motorisierung nicht umhin. Sein Fahrwerk ist sehr gut abgestimmt, nicht schwammig und niemals zu straff. So federt das Elektromodell selbst schlechte Fahrbahnbeläge locker weg und bietet mit seiner direkten Lenkung echten Fahrspaß – unterstützt vom flotten Elektromotor.

Volkswagen hat sich sichtlich Mühe gegeben, den Fahrgastraum wohnlicher und hochwertiger zu gestalten, als es bei früheren ID-Modellen der Fall war. So kommen am Armaturenbrett und an den Verkleidungen großzügig wertige Stoffe zum Einsatz – das Ergebnis wirkt deutlich einladender als das sonst übliche Meer aus Kunstleder oder glänzendem Kunststoff. Zwar blickt das Auge gerade im oberen Bereich der Türverkleidungen weiterhin auf harte Kunststoffe.

Doch in Anbetracht von Preis und Segment wirkt nichts davon unangenehm.sind die freiliegenden, in Wagenfarbe lackierten Metallflächen an den Türrahmen. Sie wirken billig und wenig zeitgemäß für einen Crossover, der schnell an die 40.000 Euro kostet. Mit 425 Watt, zehn Lautsprechern und einem separaten Subwoofer bietet es eine für diese Fahrzeugklasse ungewöhnlich hochwertige Audioausstattung. Es ist intuitiv, schnell zu durchschauen und weit von den frustrierenden Benutzeroberflächen früherer ID-Modelle entfernt.

Das digitale Kombiinstrument im Retro-Stil – eine Hommage an den Golf I – bleibt ein verspieltes Detail, das einigen gefallen dürfte. Das hat in der Version mit 52-kWh-Batterie seinen stattlichen Preis: mindestens 39.110 Euro. Einige Funktionen wie die Wahl der Modi würde sich der Fahrer dennoch über physische Tasten wünschen.

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Die Modi Eco, Comfort, Sport und Individual stehen für alle Varianten zur Verfügung, wobei sich unter „Individual“ Details wie Lenkung, Antriebsverhalten, Fahrgeräusch, Lichtassistenz und Klimaeinstellungen separat konfigurieren lassen.optional oder serienmäßig die adaptive Fahrwerksregelung DCC , die in dieser Klasse und bei dem sportlichen Anspruch zwar gute Laune am Steuer macht – jedoch nicht mehr als eine sehr nette Spielerei ist. Zudem verfügt die R-Line über eine Progressivlenkung und liegt 15 mm tiefer.

Der Unterschied zwischen weicheren und strafferen Einstellungen ist spürbar, besonders bei hochfrequenten Fahrbahnunebenheiten. Wählt man den Comfort-Modus, wird das Fahrverhalten geschmeidiger. Strafft man die Dämpfer, wirkt das Auto kontrollierter und neigt sich weniger. Eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 175 km/h wäre für längere Strecken sinnvoller und die Einstiegsversionen werden sogar bereits bei 160 km/h eingebremst.

Es hat etwas Befriedigendes, den ID Cross flüssig durch den Verkehr zu führen und dabei das Gaspedal mit der regenerativen Bremswirkung in Einklang zu bringen. Volkswagen beweist damit, dass die Stärken, die schon im ID Polo überzeugten, erfolgreich auf ein geräumigeres Modell übertragen wurden. Die größte Herausforderung dürfte von immer leistungsfähigeren chinesischen Konkurrenten ausgehen, die oft mehr Ausstattung und eine größere Batteriekapazität mit mehr Ladetempo für weniger Geld bieten.

Volkswagen setzt dem ein klares Bekenntnis zu Design, wahrgenommener Qualität und technischer Ingenieurskunst entgegen. Es bleibt abzuwarten, ob dies ausreicht, um Käufer dazu zu bewegen, für einen Volkswagen einen Aufpreis gegenüber den Alternativen aus Fernost zu zahlen. Sie wollen FOCUS online als bevorzugte Quelle bei Google hinterlegen? Voraussetzung für diese Einstellung ist ein Google-Konto. Die Einstellung selbst benötigt nur wenige Klicks.