Der neue VW ID. Cross R-Line überzeugt mit 226 PS, Sperrdifferenzial und aggressivem Design. Ab Frühjahr 2027 verfügbar, überschreitet der Preis die 40.000-Euro-Grenze deutlich.

Die Volkswagen AG aus Wolfsburg hat die Pläne für die sportlichste Variante ihres kompakten Elektro-SUV vorgestellt. Direkt nach dem Start des neuen ID. Cross schiebt das Unternehmen nun die neue R-Line -Version hinterher, um Käufer anzusprechen, denen die bisherigen Modelle optisch zu unauffällig waren. Dieses strategische Vorgehen zielt darauf ab, eine neue Zielgruppe im segment der elektrischen Stadtbreiter zu erschließen und die Markenidentität durch eine dynamischere Ausstrahlung zu schärfen.

Äußeres Design mit aggressiven R-Line-Elementen

Das äußere Erscheinungsbild des ID. Cross R-Line orientiert sich stark an dem größeren ID. Tiguan R-Line, was für eine konsistente Markensprache sorgt. Auffällig ist die neu gestaltete Frontpartie mit vertikalen Tagfahrleuchten und einem großen Lufteinlass, der für einen sportlichen Look sorgt. Schwarze Hochglanz-Elemente setzen zusätzliche Akzente, während serienmäßige 19-Zoll-Räder den Wagen optisch stabilisieren. Zusätzlich wurden die Scheiben abgedunkelt, um die Privatsphäre zu erhöhen und das dynamische Profil zu unterstreichen.

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Auch am Heck hat VW nachgeschärft und dem Elektro-SUV einen sportlicheren Auftritt verpasst, wenn auch ohne Diffusor. Getönte Scheiben, eigenständige Schürzen und bis zu 20-Zoll-Räder zeichnen die sportliche Ausstattungsvariante aus. Diese Designentscheidungen dienen dazu, den Wagen als Premium-Alternative im Elektromarkt zu positionieren und visuell von den Basisversionen abzuheben.

Antriebstechnik mit neuem Leistungsmaximum

Die größte Neuheit steckt unter dem Blech: Erstmals gibt den ID. Cross mit 226 PS. Zusammen mit dem 52-kWh-Akku soll eine WLTP-Reichweite von bis zu 428 Kilometern möglich sein. Diese Leistungssteigerung geht Hand in Hand mit einer Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit von 160 auf 175 km/h, was die Fahrdynamik im höheren Geschwindigkeitsbereich verbessert.

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Zur Serienausstattung gehören beim Topmodell außerdem das adaptive DCC-Fahrwerk mit 15 Millimetern Tieferlegung und eine Progressivlenkung. Diese Komponenten sorgen für eine direktere Ansprechbarkeit und eine sportlichere Handling-Eigenschaft. Für die stärkere der beiden R-Line-Optionen verbauen die Wolfsburger zudem ein elektronisch geregeltes Sperrdifferenzial an der Vorderachse. Dieses System soll vor allem auf nasser oder rutschiger Fahrbahn für bessere Traktion sorgen und die Sicherheit sowie den Fahrspaß erhöhen.

Interieur mit dunklem Ambiance und Premium-Materialien

Dunkler Innenraum, höherer Preis: Innen setzt VW auf Sportsitze mit Stoff-, Kunstleder- und Veloursbezügen sowie ein dunkleres Ambiente in Schwarz und Grau. Die Armatur ist unter anderem in Veloursoptik bezogen, was dem Fahreraum eine hochwertige und moderne Note verleiht. Diese Materialwahl unterstützt das sportliche Gesamtkonzept und bietet den Insassen eine angenehme Atmosphäre.

Zum bekannten Cockpit gehören ein 12,9-Zoll-Infotainmentdisplay und ein 10,25-Zoll-Digitalinstrument. Die Bedienelemente sind klar strukturiert und ermöglichen eine intuitive Nutzung der Fahrzeugelektronik. Die Kombination aus technologischer Ausstattung und edlen Materialien soll den Kunden ein modernes Erlebnis bieten, das mit dem externen Design mithalten kann.

Verfügbarkeit, Preise und Marktstrategie von VW

Der Vorverkauf der 135-PS-Version startet bereits Ende November, was Interesse weckt und die Markteinführung vorbereitet. Das 226-PS-Topmodell folgt im Frühjahr 2027, was den Kunden Zeit für eine gezielte Kaufentscheidung lässt. Offizielle Preise gibt es noch nicht, doch da das bisherige Topmodell "Style" mit großem Akku bereits rund 39.000 Euro kostet, dürfte die neue R-Line die 40.000-Euro-Grenze überschreiten. Diese Preiskalkulation spiegelt die zusätzlichen Kosten für die Premium-Ausstattung und die stärkere Antriebstechnologie wider.

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Die R-Line macht den ID. Cross nicht grundlegend anders, bringt aber den sportlichsten Look und mit 226 PS den stärksten Antrieb der Baureihe. Das Sperrdifferenzial ist ein spannendes Extra, die wichtigsten Argumente bleiben jedoch Design und Leistung. Mit dieser Strategie positioniert sich VW im wettbewerbsintensiven Markt für elektrische SUVs und spricht gezielt Kunden an, die Wert auf Individualität und Dynamik legen.