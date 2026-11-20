Volkswagen präsentiert den ID. Polo GTI Clubsport Concept mit 367 PS auf der Essen Motor Show 2026. Das elektrifizierte Konzeptfahrzeug vereint GTI-Erbe mit moderner Hochleistungstechnik.

Zum 50. Jubiläum der legendären GTI-Baureihe setzt Volkswagen einen deutlichen markanten Akzent in der elektrischen Zukunft der Marke. Auf der Essen Motor Show 2026 enthüllen die Wolfsburger den ID. Polo GTI Clubsport Concept, eine Studie, die sportliche Dynamik mit fortschrittlicher Antriebstechnologie verbindet. Das Fahrzeug stellt eine direkte Weiterentwicklung des serienmäßigen ID. Polo GTI dar und hebt sich durch eine aggressive Karosserieanpassung und signifikant höhere Leistungsdaten von seinem Alltagsbruder ab. Diese Präsentation dient als Hommage an die historische GTI-Tradition, während gleichzeitig das technische Potenzial der aktuellen Elektro-Plattform demonstriert wird.

Aggressives Design und zweitürige Struktur

Die Karosserie des ID. Polo GTI Clubsport Concept weitet sich durch stark ausgeprägte, ausgestellte Kotflügel um exakt zehn Zentimeter in die Breite aus. Diese Maßnahme unterstreicht den breiteren Stand und die sportliche Ausrichtung des Fahrzeugs. Ein massiver Frontsplitter, verbreiterte Seitenschweller sowie ein großer Diffusor an der Unterseite bilden zusammen mit einem auffälligen Carbon-Heckflügel das dynamische Äußere. Im Gegensatz zum regulären ID. Polo GTI mit vier Türen konzentriert sich der Clubsport auf eine zweitürige Ausführung. Die hinteren Türen wurden der erweiterten Karosserie geopfert, obwohl die Türgriffe als rein dekorative Attrappen an den vorderen Türen verbleiben. Der Heckflügel ist seitlich am regulären Dachkantenspoiler befestigt und verfügt in der Mitte über zwei zusätzliche Fixierungspunkte.

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Renntaugliches Innenraum-Konzept ohne Kompromisse

Im Innenbereich verzichtet der ID. Polo GTI Clubsport Concept bewusst auf Komfortmerkmale zugunsten der Fahrzeugperformance. Eine herkömmliche Rücksitzbank wurde entfernt und durch einen roten Überrollbügel ersetzt, der strukturelle Verstärkungen für den Rennstreckeneinsatz bietet. Fahrer und Beifahrer nehmen auf Recaro-Rennschalen Platz, die mit Fünfpunktgurten gesichert werden. Auf ein herkömmliches Infotainmentsystem wurde vollständig verzichtet, da die Priorität eindeutig auf der mechanischen und elektrischen Leistung liegt. Diese Reduktion auf das Wesentliche spiegelt den Zweck des Fahrzeugs als reinen Hochleistungs-Prototyp wider, der nicht für den täglichen Einsatz im Stadtdschungel konzipiert ist.

Leistungsstarke Antriebstechnik mit 367 PS

Technisch überzeugt die Studie mit einer maximalen Leistung von 367 PS, was einer Steigerung von 141 PS gegenüber dem regulären ID. Polo GTI mit 226 PS entspricht. Für den Vortrieb sorgt der leistungsstärkere APP550-Motor, der ansonsten in größeren Modellen wie dem ID.7 verbaut wird. Eine elektronische Vorderachsquersperre hilft dabei, die hohe Drehzahl effektiv auf die Straße zu übertragen. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h erfolgt in nur 4,7 Sekunden, während die elektronisch abgeregeltete Höchstgeschwindigkeit bei 240 km/h liegt. Diese Werte setzen neue Maßstäbe für die kompakte Segment-Plattform von Volkswagen und demonstrieren das enorme Potenzial der bestehenden Elektrotechnologie.

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Fahrwerk und Bremsen für Höchstleistungen optimiert

Um die enorme Leistung beherrschbar zu machen, wurde das Fahrwerk des ID. Polo GTI Clubsport Concept spezifisch angepasst. Ein DCC-Sportfahrwerk wurde verbaut, das das Fahrzeug um 15 Millimeter im Vergleich zum normalen GTI absenkt. Zusätzlich kommt eine Keramikbremsanlage zum Einsatz, die hohen thermischen Belastungen auf der Rennstrecke standhält. Die Batterie des Fahrzeugs bietet eine nutzbare Kapazität von 52 kWh und ermöglicht eine maximale Ladeleistung von 105 kW. Für den Einsatz unter extremen Bedingungen wurden das Batteriemanagement sowie die Kühlsysteme speziell angepasst, um eine konstante Leistungsfähigkeit über längere Fahrten zu gewährleisten.

Zukunft der Straßenversion bleibt offen

Volkswagen hält sich bei der Frage nach einer Serienfertigung des Clubsport-Modells bedeckt, schließt eine Produktion jedoch grundsätzlich nicht aus. Die Studie basiert zwar auf bewährter Technik des regulären ID. Polo GTI, doch der hohe technische Aufwand bei den Anpassungen von Hilfsrahmen und Fahrwerk würde eine Serienproduktion anspruchsvoll gestalten. Eine potenzielle Straßenversion müsste deutlich alltagstauglicher gestaltet werden, um den Ansprüchen eines breiten Marktsegments zu genügen. Dennoch bleibt die Idee eines elektrischen Clubsport-Modells spannend, das das GTI-Erbe mit moderner E-Mobilität verbindet. Die Entscheidung liegt letztlich bei der Produktplanung des Herstellers, der mit dieser Studie ein starkes Signal für die sportliche Zukunft seiner Marke gesetzt hat.