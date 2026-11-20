Volkswagen stellt den elektrischen ID. Polo GTI Clubsport Concept vor. Das Konzeptfahrzeug bietet 370 PS und zeigt die Leistungsfähigkeit der MEB+-Plattform auf der Essen Motor Show 2026.

Das Volkswagen -Konzernmodell ID. Polo GTI Clubsport Concept feiert am 27. November seinen öffentlichen Debüt-Auftritt auf der Essen Motor Show, die bis zum 6. Dezember 2026 dauert. Volkswagen nutzt das 50-jährige Jubiläum der GTI-Familie, um mit diesem elektrischen Einzelstück eine technische Vision für die Zukunft der Sportlichkeit vorzustellen. Das Fahrzeug demonstriert, wie sich die bewährten Werte der GTI-Marke in das Zeitalter der Elektromobilität überführen lassen, ohne dabei an Performance einzubüßen.

Extreme Performance durch innovative Antriebstechnik

Der ID. Polo GTI Clubsport Concept leistet 270 kW, was ungefähr 370 PS entspricht. Dieses Leistungslevel macht ihn zur dynamischsten Interpretation eines frontgetriebenen ID-Modells, das Volkswagen bisher entwickelt hat. Im Vergleich zum serienmäßigen ID. Polo GTI mit 166 kW steigt die Leistung um mehr als das Doppelte. Der Sprint von null auf 100 km/h dauert nur 4,7 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 240 km/h.

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Die Basis des Fahrzeugs bildet der weiterentwickelte Modulare E-Antriebsbaukasten MEB+ in der Version mit Frontantrieb. Die enorme Kraftsteigerung resultiert primär aus dem Einbau des APP550-Antriebsmotors. Dieser Motor ist ursprünglich für größere Fahrzeugmodelle wie den ID. Tiguan oder den ID.7 konzipiert. Die Integration in das kleinere Chassis des Polo erfordert eine präzise Anpassung der Komponenten, um die räumlichen Gegebenheiten einzuhalten.

Für die Kraftübertragung sorgt eine elektronisch geregelte Vorderachsquersperre. Diese Komponente sorgt dafür, dass die Leistung effizient an die Vorderachse weitergeleitet wird und das Fahrzeug kontrolliert aus dem Stand beschleunigt. Das System wird durch Launch Control unterstützt, was die kurzen Beschleunigungszeiten erst ermöglicht. Die Kombination aus Motorsteuerung und Differential sorgt für maximale Traktion bei hohen Drehzahlen.

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Angepasste Batterie und Fahrwerkskonfiguration

Der Hochvoltspeicher mit einer Kapazität von 52 kWh ist speziell auf die hohen Leistungsanforderungen der Studie abgestimmt. Der im Unterboden integrierte Akku kann kurzfristig bis zu 290 kW Leistung abgeben. Diese hohe Entladerate ist notwendig, um die spitzige Beschleunigung und die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Die Batteriemanagement-Software stellt sicher, dass die Zellen unter extremer Belastung stabil bleiben.

Die Fahrwerksregelung DCC ist für den Rennstreckeneinsatz optimiert worden. Sie arbeitet Hand in Hand mit der Vorderachsquersperre, um ein präzises Handling und eine hohe Seitenführung zu gewährleisten. Die Federung ist sportlich abgestimmt, um Wankneigungen in Kurven zu minimieren. Dies trägt maßgeblich zur Fahrstabilität bei schnellen Richtungswechseln bei.

Zusätzlich kommt eine neue Keramikbremsanlage im One-Box-Bremssystem zum Einsatz. Diese Bremskomponenten sind notwendig, um die hohe kinetische Energie des Fahrzeugs sicher und wiederholbar abzubauen. Keramische Beläge überhitzen weniger schnell als herkömmliche Materialien, was bei wiederholten Bremsmanövern auf der Rennstrecke von Vorteil ist. Das Gesamtsystem garantiert so die nötige Fahrleistungen für den Clubsport-Einsatz.

Rennstreckenfokussiertes Interieur und Exterieur-Design

Das Exterieur folgt der Optik des Serien-GTI, ergänzt um markante Rennsport-Elemente. Die prägnante Zweitürer-Silhouette dominiert das Erscheinungsbild und unterscheidet das Konzeptfahrzeug deutlich vom Serienmodell. Ausgestellte Kotflügel, ein großer Frontsplitter, ein Diffusor am Heck und ein Heckflügel optimieren den aerodynamischen Unter- und Überdruck. Diese Komponenten sorgen für nötigen Abtrieb bei hohen Geschwindigkeiten.

Im Innenraum verzichtet das Fahrzeug vollständig auf konventionellen Komfort. Das Cockpit ist ausschließlich auf die Nutzung auf der Rennstrecke ausgelegt. Es gibt keine Infotainment-Systeme oder Unterhaltungselektronik. Stattdessen finden zwei Fahrer Recaro-Rennschalensitze mit roten 5-Punkt-Gurten Platz. Das hintere Sitzbänke und der Kofferraum wurden entfernt.

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Anstelle des Fondraums und des Kofferraums ist ein Überrollbügel verbaut. Dieser dient der Sicherheit der Insassen bei Unfällen auf der Rennbahn. Die zweisitzige Konfiguration reduziert das Gesamtgewicht des Fahrzeugs weiter. Dadurch verbessert sich die Gewichtsverteilung und die Agilität des Fahrzeugs deutlich. Die Umgestaltung des Interieurs unterstreicht den reinen Sportcharakter des ID. Polo GTI Clubsport Concept.

Marktpositionierung und strategische Ausrichtung

Kai Grünitz, Vorstand der Technischen Entwicklung bei Volkswagen, betont die Bedeutung des GTI-Markennamens. Er habe seit 50 Jahren eine der großen Erfolgsgeschichten des Herstellers dargestellt. Mit dem ID. Polo GTI Clubsport Concept werde das Potenzial der elektrischen GTI-Welt aufgezeigt. Die Plattformstrategie und der MEB+-Baukasten würden die notwendige technologische Freiheit bieten, um solche extremen Konzepte zu realisieren.

Thomas Schmall, Konzernvorstand Technik und CEO von Volkswagen Group Components, hebt die emotionale Komponente der Elektromobilität hervor. Der APP550-Antrieb sei einer der effizientesten E-Antriebe seiner Klasse. Über eine Million Mal wurde er im Werk Kassel gefertigt. Die Integration in den Polo sei eine Millimeterarbeit gewesen und ein Beispiel für Ingenieurskunst. Die Entwicklung erstreckte sich vom Design bis zur Mitarbeit von Auszubildenden.

Zunächst wird Volkswagen jedoch nicht sofort serienreife Varianten dieses extremen Konzeptfahrzeugs auf den Markt bringen. Stattdessen plant der Hersteller den Markteintritt von zwei elektrischen GTI-Modellen im Serienbau. Die Studie dient vor allem als technologischer Proof of Concept. Sie zeigt, welche Möglichkeiten die elektrische Plattformarchitektur für zukünftige Sportwagen bietet. Ob der APP550-Antrieb irgendwann auch im E-Kleinwagen-Segment zum Einsatz kommt, bleibt aktuell ungewiss.