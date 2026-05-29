VW-Jubiläumsprämien: Langjährige Mitarbeiter klagen gegen Rückzahlungsforderungen

Volkswagen fordert von langjährigen Mitarbeitern die Rückzahlung von Treueprämien. Das Landesarbeitsgericht Hannover verhandelt über die Rechtmäßigkeit der Rückforderungen nach einer Tarifvertragsänderung.

Haben jetzt ausgerechnet die treuesten Mitarbeiter des angeschlagenen Konzerns das Nachsehen? Mehrere von ihnen klagen gegen Volkswagen, weil sie die Prämien für ihre jahrzehntelange Betriebszugehörigkeit zurückzahlen sollen.

Am Freitag verhandelt das Landesarbeitsgericht in Hannover über Gratifikationen zum 25. und 35. Betriebsjubiläum, die der Autobauer von den Beschäftigten zurückfordert. Auslöser des Rechtsstreits ist eine am 21. Januar 2025 unterzeichnete Neufassung des Manteltarifvertrags, die rückwirkend zum 1.

Januar desselben Jahres in Kraft trat. Darin gibt es keine Regelung zu den Treueprämien mehr. Und in den zeitgleich unterschriebenen Entgelttarifverträgen wurden niedrigere Jubiläumssonderzahlungen vorgesehen. Die VW AG mit Sitz in Wolfsburg zahlte aber noch Jubiläumsgeld an Arbeitnehmer, die im Januar 1990 oder Januar 2000 angestellt wurden, nach dem alten Tarif aus.

Das Landesarbeitsgericht stellte fest: 'Die VW AG teilte den Klägern nach Auszahlung der nach alter Berechnung gezahlten Jubiläumsgratifikation mit, dass sich diese nach der Neuregelung richte und die Differenz an sie zurückgezahlt werden müsse.

' Dabei ging es um teilweise mehr als 10.000 Euro. Einige Kläger kamen der Aufforderung nach, verlangten dann aber die Wiederauszahlung. Mitarbeiter, die am 1. Januar 1990 oder 2000 eingestellt wurden, bekamen bereits vor dem Arbeitsgericht Braunschweig Recht.

Kollegen, die zwischen dem 2. und 21. Januar der betreffenden Jahre ins Unternehmen kamen, gingen allerdings leer aus.

Dagegen richtet sich ihre Berufung vor dem LAG. Ihr Vorwurf: Der Konzern wolle auf Kosten langjähriger Mitarbeiter Millionen einsparen. Die betroffenen Beschäftigten fühlen sich hintergangen, da sie jahrzehntelang loyal für das Unternehmen gearbeitet haben und nun mit unerwarteten finanziellen Forderungen konfrontiert werden. Viele von ihnen haben die Prämien bereits für Ausgaben wie Urlaub oder Renovierungen verwendet und müssen nun zurückzahlen.

Die Gewerkschaft IG Metall unterstützt die Kläger und kritisiert das Vorgehen von Volkswagen scharf.

'Es kann nicht sein, dass der Konzern auf dem Rücken seiner langjährigen Mitarbeiter spart', sagte ein Sprecher. Volkswagen hingegen argumentiert, dass die Tarifänderung notwendig sei, um Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung zu sichern. Der Konzern verweist auf die angespannte wirtschaftliche Lage und die hohen Kosten für die Transformation zur Elektromobilität.

Allerdings zeigen interne Dokumente, dass VW mit den Rückforderungen Ersparnisse im zweistelligen Millionenbereich erzielen will. Das Landesarbeitsgericht muss nun klären, ob die Rückzahlungsforderungen rechtmäßig sind. Entscheidend ist die Auslegung des Manteltarifvertrags und ob die rückwirkende Änderung zulässig ist. Sollte das Gericht die Klagen abweisen, droht vielen Mitarbeitern eine finanzielle Belastung.

Im Falle einer Zustimmung könnten Tausende weitere Beschäftigte ähnliche Forderungen erhalten. Der Fall hat Signalwirkung für die gesamte Automobilbranche, die mit ähnlichen Sparmaßnahmen zu kämpfen hat. Die Verhandlung in Hannover wird daher mit Spannung erwartet





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