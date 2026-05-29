VW-Manager fordern 7,5 Millionen Euro Schadenersatz

Zwei Manager von Volkswagen fordern von ihrem Arbeitgeber Schadenersatz in Höhe von 7,5 Millionen Euro. Das Gericht entscheidet nun, ob sie nach Hinweisen auf Missstände benachteiligt wurden.

Zwei Manager von Volkswagen fordern von ihrem Arbeitgeber Schadenersatz in Höhe von 7,5 Millionen Euro. Das Gericht entscheidet nun, ob sie nach Hinweisen auf Missstände benachteiligt wurden.

Die beiden Manager fühlten sich unter Druck gesetzt und benachteiligt, nachdem sie über möglicherweise gesundheitsgefährdende Schadstoffe in Hochdächern zweier Modelle von VW Nutzfahrzeugen informiert hatten. Das Arbeitsgericht Braunschweig hatte die Klagen der beiden im vergangenen Juni abgewiesen, jedoch haben die beiden Berufung beim Landesarbeitsgericht eingelegt. Nun wird das Urteil verkündet. Volkswagen hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen und behauptet, dass es zu keinem Zeitpunkt Repressalien gegeben hat und keine Gesundheitsgefahr durch Ausdünstungen aus den monierten Bauteilen besteht.

Der Fall wurde bereits im April verhandelt und nun wird das Urteil verkündet. Die beiden Manager sind Mitglieder des Oberen Managementkreises von VW und wurden inzwischen von ihrem Arbeitgeber gekündigt. Die Entscheidung des Gerichts wird nun erwartet, ob die beiden Manager Schadenersatz in Höhe von 7,5 Millionen Euro erhalten werden





sternde / 🏆 31. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Volkswagen Schadenersatz Arbeitsgericht Landesarbeitsgericht Managementkreis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Eurojackpot geht nach Tschechien: 120 Millionen Euro an GewinnerMehr geht nicht: Mit 120 Millionen Euro war der Eurojackpot bis zum Bersten gefüllt. Nun dürfte demnächst sehr viel Geld nach Tschechien fließen. Auch in Deutschland gibt es frischgebackene Millionäre.

Read more »

Nach mehrfach gescheiterten Verkäufen: Griechische Insel kostet statt 8 Millionen nur noch 247.000 EuroEine Insel vor Griechenland wird versteigert – in den vergangenen Jahren blieb die Suche nach einem neuen Besitzer erfolglos. Jetzt wurde der Preis radikal nach unten korrigiert.

Read more »

Freitag Eurojackpot spielen: 10 Millionen Euro zu gewinnen!Am Freitag sind 10 Millionen Euro im Eurojackpot – Hier spielen Sie 2 Felder für nur 0,20 Euro bei unserem exklusiven Partner LOTTO24!

Read more »

Eurojackpot: Aus nur 3 Euro Einsatz könnten 10 Millionen werdenDer Eurojackpot steht am Freitag, den 29. Mai bei 10 Millionen Euro. Wer jetzt einsteigt, sichert sich als Neukunde drei Tippfelder für nur 3 Euro.

Read more »