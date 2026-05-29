VW-Mitarbeiter triumphieren vor Landesarbeitsgericht: 20.700 Euro Rückzahlung

Im Streit um Jubiläumszahlungen siegten zwei treue VW-Mitarbeiter vor dem niedersächsischen Landesarbeitsgericht. Der Konzern muss den beiden Männern insgesamt 20.700 Euro zurückzahlen, die er vorher vom Lohn einbehalten hatte.

Im Streit um Jubiläumszahlungen siegten am Freitag zwei treue VW-Mitarbeiter vor dem niedersächischen Landesarbeitsgericht . Der Konzern muss den beiden Männern insgesamt 20.700 Euro zurückzahlen, die er vorher vom Lohn einbehalten hatte.

Entscheidend für das Urteil war eine juristische Sekunde! IT-Fachmann Jens B. und Entwickler Uwe F. fingen beide am 1. Januar 2000 bei Volkswagen an. Nach 25 Jahren Betriebszugehörigkeit stand ihnen eine Jubiläumsprämie zu, laut dem damals geltenden Manteltarifvertrag in Höhe des 1,45-fachen Monatsgehalts und durch niedrigere Einmalzahlungen ersetzt.

VW behielt mit den nächsten Lohnzahlungen von Jens B. etwa 7700 Euro und von Uwe F. etwa 13.000 Euro ein, die angeblich zu viel gezahlt worden waren. Dagegen klagten die beiden und bekamen vor dem Arbeitsgericht Braunschweig recht. Doch der Konzern ging vor dem Landesarbeitsgericht vor, wo der Knackpunkt war: Wann genau waren die 25 Betriebsjahre erreicht? Am 31.

Dezember 2024 oder am 1. Januar 2025. Die Richterin machte gleich klar, dass es ihr um die juristische Sekunde gehe. Eine fiktive Zeitdauer, die Null entspricht, zwei Zeiten aber exakt abgrenzt.

"Die Betriebsjahre sind nach meiner Auffassung am 31. Dezember 2024 um 24 Uhr und einer juristischen Sekunde vollendet gewesen", so die Richterin. Demnach steht den beiden Mitarbeitern noch der alte Bonus zu. Die Anwälte von VW argumentierten noch: Man feiere seinen Geburtstag doch auch an dem Tag, an dem man geboren wurde.

Erst dann bekomme man die Geschenke. Nützte nichts, das. Matthias Wienbrügge, Anwalt der VW-Mitarbeiter: "Wir sind froh, dass die Richterin unsere Rechtsauffassung teilte.

" In den nächsten Tagen stehen etwa 20 weitere Klagen von Mitarbeitern an, die ihren Treue-Bonus zurückzahlen sollten. Teilweise sind sie sogar 35 Jahre bei Volkswagen





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