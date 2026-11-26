Vor fünf Jahren kündigte Volkswagen Investitionen von 89 Milliarden Euro an. Heute rät der Kieler Ökonom Moritz Schularick zum Verkauf. Sein Vorschlag wirft Fragen auf.

Am 9. Dezember 2021 kündigte Volkswagen Investitionen von 89 Milliarden Euro in Zukunftsthemen an. So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen Ein Wirtschaftsprofessor empfiehlt den Verkauf eines deutschen Industriekonzerns.

Auf der Berliner Industriekonferenz am Dienstag brachte Moritz Schularick, Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, eine chinesische Übernahme von Volkswagen ins Gespräch. Man solle verkaufen, „solange wir noch was für die kriegen“, berichtet das Handelsblatt. Entscheidend sei für ihn, dass die Produktion und Wertschöpfung in Deutschland blieben. Die Eigentumsfrage hält er demgegenüber für nachrangig.

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Der Gedanke einer chinesischen Beteiligung ist keineswegs abwegig. Bereits am 24. August habe ich in der Berliner Zeitung die mögliche gesellschaftsrechtliche Verselbstständigung der VW-Pkw-Sparte analysiert. Eine solche Neuordnung könnte den Einstieg von Investoren erleichtern.