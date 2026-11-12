VW-Rückruf: Software-Update für 9882 Diesel-Fahrzeuge in Deutschland

Volkswagen ruft fast 10.000 Diesel-Fahrzeuge in Deutschland zurück. Ein Software-Update soll die Abschalt-Einrichtung beheben, die nach dem Diesel-Skandal erneut problematisch ist.

Volkswagen steht erneut vor einer großen Herausforderung im Umgang mit seinen Dieselmotoren. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamt ( KBA) sind insgesamt 12.085 Fahrzeuge weltweit von einem neuen Rückruf betroffen. Davon entfallen 9.882 Exemplare allein auf den deutschen Markt. Die Maßnahme betrifft Fahrzeuge, die zwischen dem 3. November 2008 und dem 11. September 2015 gebaut wurden. Es handelt sich hierbei um Modelle mit dem V6-TDI-Turbodiesel.

KBA-Zulassung und Betroffene Motoren

Die offizielle Rückrufaktion ist beim KBA unter der Referenznummer 17261R registriert. Intern führt Volkswagen die Maßnahme unter der Bezeichnung 23PH. Auslöser sind die Motor-Kennungen CEXA und CEXB, die einen Hubraum von drei Litern aufweisen. Von der Aktion sind sämtliche Fahrzeuge betroffen, die in den genannten Baujahren mit diesen spezifischen Motoren ausgestattet waren. Die Halter der betroffenen Fahrzeuge werden schriftlich über die erforderlichen Schritte informiert.

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Anpassung des Thermofensters

Im Mittelpunkt der Maßnahme steht die Anpassung der Abgasreinigungssoftware. Ein VW-Sprecher erläuterte gegenüber AUTO BILD, dass per Software-Update das sogenannte Thermofenster angepasst wird. Dieses Thermofenster definiert einen Temperaturbereich, in dem die Abgasreinigung zum Schutz des Motors heruntergefahren oder teilweise abgeschaltet wird. Während dieses Prozesses wird die Abgasrückführungsrate schrittweise reduziert, um thermische Überlastungen zu vermeiden.

Vergleich zum Diesel-Skandal von 2015

Dieser Vorfall erinnert an die Ereignisse von 2015, als der VW-Konzern durch den Diesel-Skandal erschüttert wurde. Damals kostete die Affäre den Konzern Bußgelder, Strafzahlungen und Kosten für Rückrufe in Höhe von bis zu 33 Milliarden Euro. Weltweit waren damals mehr als zehn Millionen Fahrzeuge betroffen. Die US-Umweltbehörde (EPA) hatte festgestellt, dass bestimmte Dieselmotoren über eine Software verfügten, die eine Prüfstandsfahrt erkannte und dann die Schadstoffe künstlich absenkte.

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Ursprung der Abschalt-Einrichtung

Die Ursache für die aktuellen Probleme liegt tief in der Geschichte von VW. Die sogenannte Abschalt-Einrichtung, im Englischen Defeat Device genannt, war bereits um 2006 bei Volkswagen entwickelt worden. Ziel dieser Technologie war es ursprünglich, bei Messfahrten weniger Stickstoffoxide (NOx) auszustoßen. Im realen Fahrbetrieb war der NOx-Ausstoß jedoch deutlich höher als während der Tests. Dies führte zu massiven rechtlichen und finanziellen Konsequenzen für das Unternehmen.

Kostenlose Reparatur und Dauer

Volkswagen bietet den betroffenen Fahrzeughaltern eine kostenlose Reparatur an. Die Halter können direkt einen kostenlosen Termin in einer VW-Werkstatt vereinbaren. Laut einem VW-Sprecher gegenüber BILD dauert die Installation des Updates etwa eine Stunde. Diese zeitliche Angabe soll den Kunden eine klare Vorstellung vom Aufwand geben. Die Maßnahme zielt darauf ab, die gesetzlichen Vorgaben wieder einzuhalten und das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen.

Weitere Schritte und Transparenz

VW hatte die Abschalt-Einrichtungen in mehreren vorangegangenen Rückrufen entfernt. Die Entfernung erfolgte sowohl durch Software-Updates als auch, wie in den USA geschehen, durch den Rückkauf von Autos. Die aktuelle Maßnahme ist ein weiterer Schritt, um die ausstehenden Probleme zu beheben. Experten beobachten die Entwicklungen genau, um sicherzustellen, dass keine weiteren Mängel in der Abgasreinigung übersehen werden. Die Transparenz gegenüber den Kunden bleibt dabei ein zentrales Element der Strategie.