VW's Comeback to the Top: Electrifying the GTI Concept

Volkswagen is making a comeback to the top of the automotive industry by introducing the ID.Polo GTI, the first all-electric GTI. The normal ID.Polo version will be available in the summer of 2026, marking a new era for the iconic 'GTI' badge. The ID.Polo GTI will be compact, with a length of only 4.10 meters, making it a true hot hatch.

VW wird zurück an die Spitze – und greift dafür tief in die Emotionen-Kiste! Die Wolfsburger bringen den GTI ins Elektro-Zeitalter. Anfang 2027 kommt der ID.

Polo GTI – der erste vollelektrische GTI überhaupt. Schon im Spätsommer 2026 startet die normale ID. Polo-Version. Damit beginnt eine neue Ära für die Kult-Buchstaben.

Gleichzeitig verabschiedet sich VW langsam vom GTX-Label, das viele ohnehin nie so richtig verstanden haben. Künftig gilt wieder: Wo richtig Sport drin ist, steht auch GTI drauf – zumindest bei passenden Modellen. Ein ID. Buzz GTI dürfte also weiter ein Traum bleiben.

Foto: Volkswagen Group Der ID. Polo GTI bleibt dem GTI-Konzept treu: Kompakt, nur 4,10 Meter kurz, also ein echter Hot Hatch. Optisch setzt VW auf klassische GTI-Zutaten: roter Streifen an der Front, breite Seitenschweller, ein wuchtiger Diffusor. Die auffälligen roten Elemente vorne?

Sehen aus wie Abschlepphaken, sind aber nur Show – typisch GTI! Innen wird es ebenfalls sportlich: neue Sportsitze im ikonischen „Superclark“-Karo, dazu ein frisch gestaltetes Zweispeichen-Lenkrad mit roter Naht, 12-Uhr-Markierung und GTI-Logo. Darüber lässt sich sogar den besonders scharfen „Sport+“-Modus aktivieren. Hinter dem Lenkrad befinden sich Wippen, mit denen die Rekuperation gesteuert wird.

Foto: Volkswagen Group Unter der Haube – beziehungsweise im Akku-System – liefert der Elektro-GTI 226 PS. Damit ist er deutlich stärker als der 110 PS starke Ur-GTI von 1975, liegt aber nur knapp über dem normalen ID. Polo mit bis zu 211 PS. Die Reichweite gibt VW mit bis zu 424 Kilometern an, geladen wird mit maximal 105 kW.

Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 175 km/h begrenzt. Zum Schluss bleibt die alles entscheidende Preis-Frage offen, und der hat es in sich: Los geht’s bei 38.995 Euro. Der Vorverkauf des ID. Polo GTI startet im Oktober 2026, die ersten Kundenautos sollen Anfang 2027 ausgeliefert werden





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Volkswagen ID.Polo GTI Electric Car Compact Hot Hatch GTI Badge Emotionally-Charged

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