VW T-Cross: Hohe Gebrauchtwagenpreise trotz veralteter Technik

Der VW T-Cross bleibt auch nach sieben Jahren teuer. Mit veralteter Technik und bekannten Mängeln an Getriebe und Software ist er keine gute Lösung.

Der VW T-Cross überrascht auf dem aktuellen Markt: Trotz seiner sieben Jahre auf dem Markt ist er noch lange kein Schnäppchen. Wer einen günstigen gebrauchten T-Cross sucht, könnte enttäuscht werden.

Preisniveau trotz sieben Jahren Marktpräsenz

Der T-Cross setzt auf solide, millionenfach bewährte Technik und kantiges Design. Auf der MQB-A0-Plattform bietet der Fünftürer konventionelle Antriebe: verschiedene TSI-Benziner und einen 1,6-Liter-Diesel. Elektrifizierung? Fehlanzeige! Keine Hybrid- oder Elektroversion in Sicht.

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Der VW T-Cross hält die Preise auf einem hohen Niveau, obwohl das Modell bereits seit mehreren Jahren nicht mehr als Neuwagen im Fokus steht. Die Nachfrage nach kompakten SUVs bleibt stabil, was die Gebrauchtwagenpreise künstlich hochhält. Käufer müssen für ein Fahrzeug, das technisch veraltet wirkt, einen Aufpreis im Vergleich zu jüngeren Konkurrenten bezahlen.

Platzangebot und Ausstattungsdetails

Trotz seiner kompakten 4,11 Meter Länge bietet der T-Cross überraschend viel Platz. Vorn finden Personen bis 1,90 Meter bequem Platz, hinten können zwei Erwachsene mit 1,80 Meter Körpergröße gut sitzen. Der Kofferraum fasst zwischen 385 und 1281 Litern.

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Sein Platzangebot ist verblüffend erwachsen, auch die Übersichtlichkeit kann überzeugen. Der T-Cross punktet mit Funktionalität. Die Ausstattungslinien reichen von T-Cross, Life, Style bis R-Line, dazu Sondermodelle wie Active oder United. 2024 gab es ein Facelift: neue Stoßfänger, LED-Lichtbänder und ein digitales Cockpit.

Ein Highlight: der optionale Travel Assist für teilautonomes Fahren. Cockpit mit alter VW-Bedienlogik, bereits angereichert mit digitalen Instrumenten und Touch-Bedienung für das Klima. Die Ausstattung ist umfangreich, aber die Bedienungselemente wirken im Vergleich zu modernen Konkurrenzmodellen oft überholt.

Technik und Fahrverhalten im Detail

Der T-Cross fährt brav und zuverlässig. Die Motorenpalette bietet den 1.0 TSI als Einstiegsmodell mit 95 PS bis 115 PS und den sportlichen 1.5 TSI mit 150 PS. Für Vielfahrer gibt es den 1.6 TDI. Trotz SUV-typischer 19 Zentimeter Bodenfreiheit bleibt der T-Cross ein reiner Fronttriebler - Allrad gibt es nicht.

Die Fahrleistungen sind ausgeglichen, aber nicht besonders aufregend. Der 1.0 TSI Motor reicht für den städtischen Einsatz völlig aus, während der 1.5 TSI für Autobahnfahrten mehr Dynamik bietet. Der 1.6 TDI Diesel bleibt eine Option für große Jahresskilometer, obwohl die Dieselthematik im Allgemeinen an Schwung verloren hat.

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Häufige Mängel und Garantiebedingungen

VW bietet mindestens zwei Jahre Neuwagengarantie, drei Jahre Lackgarantie und zwölf Jahre Durchrostungsgarantie. Der T-Cross ist sorgfältig konstruiert, was die Endnote 1 im Dauertest nach 100.000 Kilometern bestätigt. Probleme bereiten das Doppelkupplungsgetriebe und das unzuverlässige Start-Stopp-System.

Bremsscheiben und Lenkgelenke können ebenfalls Schwachstellen sein. Vier Rückrufe sind beim KBA registriert. Käufer sollten bei Gebrauchtkauf darauf achten, dass diese Mängel behoben wurden. Die Wartung kann aufgrund spezifischer Komponenten teuer werden, wenn sie nicht rechtzeitig erfolgt.