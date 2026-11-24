Das Einstiegs-SUV der Wolfsburger ist bei Gebrauchtwagen-Käufern beliebt. Die Auswahl ist groß, der Preis auch. Worauf Käufer achten sollten.

T-Cross ist seit dem Frühjahr 2019 auf dem Markt. Das kleine SUV kommt bei der Kundschaft gut an, bietet es doch bei vergleichsweise knappen Abmessungen ordentliche Platzverhältnisse.

Mittlerweile war der T-Cross bereits bis zu dreimal beim TÜV zur Hauptuntersuchung . Der Polo-Ableger schneidet bei den Untersuchungen in den Kategorien „ohne, geringe und erhebliche Mängel“ besser ab als der Schnitt der untersuchten Fahrzeuge. Das kleine SUV meistert die Prüfung der Kategorie Umwelt ohne Probleme. Beim Check des Fahrwerks rücken bei den älteren Fahrzeugen die Lenkgelenke in den Fokus.

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Interessenten eines T-Cross aus Vorbesitz sollten ein Auge auf die sehr schnell verschleißenden Bremsscheiben haben. Bei den jüngsten Jahrgängen fällt hin und wieder ein verstelltes Abblendlicht auf. Mit seiner Länge von 4,11 Metern unterbietet der T-Cross seine Konzernverwandtschaft Seat Arona und Skoda Kamiq und sortiert sich auf VW-Seite zwischen Polo und Golf ein. Der Crossover nutzt den Modularen Querbaukasten A0 des VW-Konzerns, ist also mit den Kleinwagen wie Polo, Audi A1 oder Seat Ibiza eng verwandt.

Im Vergleich zum Polo sind die Vordersitze 10 Zentimeter höher positioniert, was das Ein- und Aussteigen erleichtert und eine gute Übersicht nach vorne ermöglicht. Das Interieur ist typisch VW, die Grundausstattung eher in trist-grau gehalten. Erstkäufer hatten und haben aber die Möglichkeit, mehr Farbe für den Innenraum zu ordern. Zum Serienumfang zählen seit dem Lifting zudem etwa ein digitales Cockpit und ein moderneres Infotainmentsystem.

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Praktisch ist die in Längsrichtung zugunsten von mehr Kniefreiheit oder Kofferraumvolumen um 14 Zentimeter verschiebbare Rückbank. Das Kofferraumvolumen variiert so zwischen 385 und 455 Litern. Maximal stehen 1.281 Liter zum Beladen bereit. Ende 2023 erhielt der T-Cross ein Facelift.

Zu erkennen sind diese Modelle unter anderem an geänderten Stoßfängern und einer neuen Lichtgrafik mit LED-Leuchten. Zum Serienumfang zählen zudem etwa ein digitales Cockpit und ein moderneres Infotainmentsystem. Das Motorenangebot besteht aus einem 1,0-Liter-Dreizylinder-Turbo in den Ausbaustufen 70 kW/95 PS und 81 kW/110 PS . Top-Triebwerk ist der 1,5-Liter-Vierzylinder mit 110 kW/150 PS und Zylinderabschaltung.

Bei diesem Aggregat sorgt ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe für eine Kraftübertragung an die Vorderachse, beim Basisbenziner ein manuelles Fünfganggetriebe. Mit seiner Länge von 4,11 Metern unterbietet der T-Cross seine Konzernverwandtschaft Seat Arona und Skoda Kamiq. Für die stärkeren Dreizylinder steht alternativ zum Sechsgang-Handschalter das Siebengang-DSG zur Wahl. Der Verbrauch der Benziner liegt zwischen 4,8 und 5,2 Litern.

Dem einzigen Diesel war nur ein kurzer Auftritt gegönnt. Bereits im September 2020 nahm VW den 1,6-Liter-Selbstzünder mit 95 PS aus dem Programm. Wer Ausstattung und Design goutiert, sucht nach Gebrauchten in den höheren Versionen wie „Life“ oder „Style“. Die namenlose Basis hatte dagegen noch nicht einmal eine Klimaanlage an Bord.

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Diese ist erst seit dem Facelift Bestandteil der Grundausstattung. Insgesamt bot und bietet die Preisliste für Erstkäufer viele Möglichkeiten, das Fahrzeug zu individualisieren oder anders ausgedrückt: viel Geld auszugeben; darunter Navigation und Rückfahrkamera, aber auch Fernlicht- oder Parklenkassistenten. Wer einen VW T-Cross aus Vorbesitz sucht, findet ein in den Gebrauchtwagenbörsen ein großes Angebot. Das Mini-SUV bietet gute Platzverhältnisse und schlägt sich bei den TÜV-HU recht gut.

Eine frische HU-Plakette ist trotzdem empfehlenswert. Das Motorenangebot besteht aus einem 1,0-Liter-Dreizylinder-Turbo in den Ausbaustufen 70 kW/95 PS und 81 kW/110 PSEin Schnäppchen war der T-Cross für Erstkäufer nicht; auch Interessenten eines Gebrauchtmodells müssen tief in die Tasche greifen. Laut mobile.de werden aktuell rund 8.000 gebrauchte T-Cross-Modelle auf dieser Plattform zum Kauf angeboten. Los geht es ab rund 10.000 Euro.