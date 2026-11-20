Der neue VW T-Roc R bringt 333 PS und Mildhybrid-Technologie. Alle Infos zu Performance, Innenraum und dem geplanten Release im Jahr 2027 lesen Sie hier.

Volkswagen hat die zweite Generation des kompakten Hot-Hatch-SUV T-Roc R offiziell präsentiert. Das Fahrzeug setzt seit seiner Markteinführung im Jahr 2017 Maßstäbe im segmento und wird nun als Nachfolger mit deutlich gesteigerter Leistung und modernerer Technologie aufwarten. Die Markteinführung des neuen Topmodells ist für das erste Quartal 2027 geplant, wodurch der Hersteller seinen Status als führender Anbieter von sportlichen Kompakt-SUVs festigen möchte.

Leistungssteigerung und Antriebstechnik

Der Herzstück des neuen T-Roc R ist ein 2.0-Liter-Turbobenziner, der erstmals in dieser Baureihe ein 48-Volt-Mildhybridsystem integriert hat. Diese technische Erweiterung sorgt für eine effizientere Energieausnutzung und unterstützt den Motor bei Beschleunigungsvorgängen. Die Systemleistung wurde auf 333 PS angehoben, was einer Steigerung von 33 PS gegenüber dem Vorgängermodell entspricht. Die Kombination aus Verbrennungsmotor und elektrischer Unterstützung bildet die Basis für die sportlichen Fahrleistungen des Fahrzeugs.

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Die Kraftübertragung erfolgt über ein Siebengang-DSG-Getriebe, das mit dem 4Motion-Allradantrieb gekoppelt ist. Ein neues Feature ist der Torque Splitter, der die Antriebskraft variabel zwischen den beiden Hinterrädern verteilt. Dieses System ermöglicht eine präzise Traktionskontrolle und verbessert die Wendigkeit des Fahrzeugs in engen Kurven. Der Sprint von null auf 100 km/h gelingt dem SUV in einer beeindruckenden Zeit von fünf Sekunden, die mechanisch abgegrenzte Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h.

Exterieur-Design und visuelle Akzente

Optisch präsentiert sich der T-Roc R in der zweiten Generation deutlich sportlicher als sein Vorgänger. Die Frontpartie wird von einem markanten Stoßfänger dominiert, der drei horizontale Querspangen und sechs vertikale Streben aufweist. Diese Gestaltungselemente verleihen dem Fahrzeug eine aggressive und dominante Ausstrahlung. Details wie die schwarzen Spiegelkappen und die blauen Bremssättel unterstreichen den R-typischen Charakter des Fahrzeugs.

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Am Heck sorgt eine vierteilige Abgasanlage für einen sportlichen Look. Standardmäßig ist der T-Roc R mit 19-Zoll-Leichtmetallrädern ausgestattet. Für Kunden, die noch mehr Wert auf Performance-Look legen, bietet Volkswagen optional 20-Zoll-Schmiederäder an. Diese Felgen sind nicht nur optisch ansprechend, sondern tragen auch zur Verbesserung der Fahrstabilität bei. Eine weitere_optionale_ Ausstattung ist eine Titan-Abgasanlage des Herstellers Akrapovič, die das Fahrgeräusch zusätzlich sportlich akzentuiert.

Innenraum und technologische Ausstattung

Im Innenraum setzt Volkswagen auf eine klare Trennung zwischen Alltagskomfort und sportlicher Ambition. Die Sportsitze sind mit blauen Kontrastnähten versehen und bieten eine optimale Seitenführung bei gleichzeitig hoher Alltagstauglichkeit. Das Sportlenkrad ist mit einer speziellen R-Taste ausgestattet, die es dem Fahrer ermöglicht, schnell zwischen verschiedenen Fahrprogrammen zu wechseln.

Die technologische Basis im Cockpit bildet ein 12,9-Zoll-Touchscreen, der serienmäßig im neuen T-Roc R verbaut ist. Über diese zentrale Anzeigeeinheit lassen sich diverse Leistungs- und Fahrdynamikdaten in Echtzeit abrufen. Dies ermöglicht den Fahrern, ihre Fahrgewohnheiten zu analysieren und die Performance des Fahrzeugs optimal auszureizen. Die durchgehende blaue Akzentuierung in den Sitzen und am Lenkrad sorgt für ein konsistentes R-Erlebnis im Fahrzeuginneren.

Fahrdynamik und spezielle Fahrmodi

Die Fahrdynamik wird durch ein adaptives DCC-Sportfahrwerk und eine Progressivlenkung optimiert. Insgesamt stehen dem Fahrer neun verschiedene Fahrprogramme zur Verfügung. Besonders hervorzuheben ist der Nürburgring-Modus "Special", der speziell auf die Anforderungen der Nürburgring-Nordschleife abgestimmt ist. Dieser Modus ermöglicht es Fahrern, die volle Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs auf einer der anspruchsvollsten Rennstrecken der Welt auszutesten.

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Neben dem Nürburgring-Modus bietet der T-Roc R auch einen "Drift"-Modus an. Dieser ist jedoch nur auf abgesperrten Strecken oder Rennstrecken einsetzbar und ermöglicht es erfahrenen Fahrern, das Fahrzeug gezielt zum Drift zu bringen. Diese Kombination aus Alltagstauglichkeit und extremer Sportlichkeit macht den T-Roc R zu einem einzigartigen Fahrzeug in seiner Klasse. Die technische Ausstattung und die Fahrprogrammvielfalt zeigen, dass Volkswagen hier keine Kompromisse eingegangen ist.

Preisvorhersage und Marktpositionierung

Volkswagen hat bisher keine offiziellen Preisangaben für den neuen T-Roc R bekannt gegeben. Aus diesem Grund basieren die Einschätzungen auf den Preisen vergleichbarer Modelle im Portfolio des Herstellers. Der VW Golf R startet aktuell bei einem Preis von über 56.000 Euro. Experten gehen davon aus, dass der T-Roc R in einer ähnlichen Preiskategorie positioniert sein wird. Aufgrund des gestiegenen Technologiegehalts und der verbesserten Leistung wird mit einem Preisniveau gerechnet, das deutlich über dem des Standard-T-Roc liegt.

Die Markteinführung im ersten Quartal 2027 gibt Kunden noch ausreichend Zeit zur Vorbereitung. In dieser Zeit wird sich der deutsche Automobilmarkt weiter entwickeln, wobei Nachhaltigkeitsaspekte und digitale Vernetzung eine immer größere Rolle spielen. Der Einsatz des 48-Volt-Mildhybridsystems zeigt, dass Volkswagen auch bei sportlichen Modellen auf effizientere Antriebstechnologien setzt. Dies wird voraussichtlich nicht nur die Umwelteigenschaften des Fahrzeugs verbessern, sondern auch die Fahrkultur in der Kompaktklasse beeinflussen. Der neue T-Roc R soll weiterhin die Begeisterung der Fans für das Modell wecken, die seit 2017 besteht, und diese in die nächste Ära führen.