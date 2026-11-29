Nullrunden, Abkehr von der 35-Stunden-Woche, weniger Zulagen: Volkswagen will ein riesiges Sparprogramm durchsetzen. Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies hat den Vorstand dafür nun scharf kritisiert.

"Alle Tarifverträge zu kündigen und das auf den Tisch zu knallen, ist keine Art des Umgangs", sagte der SPD-Politiker in einem Interview mit der"". Er erwarte vom VW-Vorstand,"wieder zu einer vernünftigen Form des Miteinanders zurückzufinden.

" Die Belegschaften bei VW hätten die erfolgreichen Zeiten erst möglich gemacht. Statt ausschließlich Einschnitte bei den Beschäftigten zu verlangen, müsse VW in zukunftsfähige Produktionsmodelle investieren. Lies fordert Fortführung von"Gamechanger-Projekt" Die Lage in Teilen der Autoindustrie sei"nicht schwierig, sie ist dramatisch", sagte der Ministerpräsident im Interview mit Blick auf Überkapazitäten und Kostendruck aus China. Aber er brauche keine Unternehmensführung, die um Hilfe ruft, sondern"eine Unternehmensleitung, die für Lösungen sorgt".

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Mit Nachdruck stellte er sich hinter das"Gamechanger"-Projekt in Wolfsburg, das Volkswagenhat. Es sieht vor, die Produktion so umzubauen, dass in den 30er-Jahren der elektrische Golf in Wolfsburg gebaut werden kann.