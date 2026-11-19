Volkswagen fordert Nullrunde und streicht Zulagen. Die IG Metall verlangt fünf Prozent mehr. Drohender Winterstreik bei 130.000 Beschäftigten.

Volkswagen plant in der kommenden Tarifrunde massive Einschnitte in die Vergütungsstrukturen der Belegschaft, um die operativen Kosten zu senken. Der Autobauer fordert für die Jahre 2027 und 2028 explizit Nullrunden bei den Grundgehältern. Zusätzlich sollen zwei bestehende tarifliche Leistungen, die Zusatzvergütung und die monatliche Zulage, komplett gestrichen werden.

Konkrete Kürzungen bei Zulagen und Vergütungen

Die geplanten finanziellen Kürzungen betreffen direkte Bestandteile des Entgelts, die bisher als fester Teil des Haustarifs galten. Konkret will Volkswagen die tarifliche Zusatzvergütung abschaffen, die derzeit bei 27,5 Prozent eines durchschnittlichen Monatsverdienstes liegt. Alternativ hatten Mitarbeiter die Möglichkeit, sich diese Zahlungen durch sechs zusätzliche freie Tage ausbezahlen zu lassen. Beide Optionen sollen entfallen.

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Neben der flexiblen Vergütung droht auch die feste monatliche tarifliche Zulage in Höhe von 167 Euro der Streichung. Der Konzern begründet diese Maßnahmen mit der Notwendigkeit, die Arbeitskosten deutlich zu reduzieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die bisherigen Vereinbarungen sollen somit schrittweise aus dem Tarifvertrag entfernt werden.

Unternehmensleitung argumentiert mit verschlechterten Rahmenbedingungen

Kerstin Scholz, Co-Verhandlungsführerin von Volkswagen, wies darauf hin, dass die bestehenden Regelungen nicht leichtfertig infrage gestellt würden. Sie betonte jedoch, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen signifikant verschlechtert hätten. Daher sei es notwendig, schneller im Umbau des Unternehmens voranzutreiben und die Kostenstruktur anzupassen.

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Volkswagen hat bereits Ende September zehn Tarifverträge komplett oder in Teilen gekündigt. Damit sollen fast alle Vereinbarungen des Haustarifs angepasst werden können. Der Konzern gibt an, angesichts der wirtschaftlichen Probleme schnell Kosten senken zu müssen, um den Zukunftsplan 2030 umzusetzen.

Gewerkschaft fordert Ausgleich für gestiegene Lebenshaltungskosten

Der IG Metall steht den Forderungen des Arbeitgebers kategorisch entgegen. Die Gewerkschaft fordert fünf Prozent mehr Geld für die Beschäftigten. Als Begründung führt die IG Metall die massiv gestiegenen Lebenshaltungskosten an, die die Kaufkraft der Arbeitnehmer in den letzten Jahren erheblich belastet haben.

Laut der Gewerkschaft hatten die VW-Mitarbeiter in den vergangenen Jahren bereits kräftige Einschnitte bei ihren Leistungen hinnehmen müssen. Die letzte Tariferhöhung erfolgte im Mai 2024. Seitdem sei das Leben weiter teurer geworden, was eine Anpassung der Löhne zwingend erforderlich mache, um den Lebensstandard der Belegschaft zu sichern.

Drohende Arbeitsniederlegungen und betroffene Standorte

Bereits vor dem offiziellen Verhandlungsstart sind die Fronten zwischen dem Unternehmen und der Belegschaft verhärtet. Die Arbeitnehmervertreter bereiten sich nach eigenen Angaben bereits auf mögliche Arbeitsniederlegungen vor. Für viele Beobachter deutet dies auf einen harten Winter in der deutschen Automobilindustrie hin.

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Die Tarifverhandlungen beginnen am kommenden Dienstag in Emden. Der VW-Haustarif gilt für rund 130.000 Beschäftigte an den Standorten Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg und Zwickau. Die Verhandlungen betreffen somit einen großen Teil der Belegschaft der Volkswagen AG.

Zusätzlich zu den aktuellen Gehaltsforderungen plant der Autobauer den Abbau von Arbeitsplätzen. Es sollen rund 12.000 weitere Stellen gestrichen werden. Dieser Plan kommt zusätzlich zum bereits vereinbarten Abbau von 35.000 Jobs bis Ende des Jahrzehnts hinzu. Die neuen Kostenmaßnahmen sollen das Unternehmen im internationalen Wettbewerb robuster machen.

Volkswagen begründet den Kostendruck mit Zollbarrieren, einem schrumpfenden chinesischen Markt und dem intensiven Wettbewerb in Europa. Die im Jahr 2024 vereinbarten Kostenmaßnahmen seien nicht mehr ausreichend, um die Ziele des Zukunftsplans zu erreichen. Die anstehenden Verhandlungen sollen entscheiden, ob die Belegschaft die geforderten Kürzungen akzeptiert oder sich wehrt.