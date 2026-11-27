Das Monatshoroskop für die Waage im Dezember 2026 zeigt, warum es sich lohnt, zwischen vielen Weihnachtsverabredungen die wichtigen Menschen im Blick zu behalten.

KI-generierte Illustration: ChatGPT/Viola Dengler Weihnachtsfeiern, Einladungen und zahlreiche Verabredungen: Der Dezember 2026 verspricht für die Waage gesellig zu werden. Doch nicht jeder Termin verdient den gleichen Stellenwert.

Viele Leute zu treffen, kann ein Segen und sehr interessant sein. Momentan bleibt dabei leider zu wenig Zeit für die Menschen übrig, die Ihnen wirklich am Herzen liegen. Denken Sie daran, dass gerade in diesem Monat der Weihnachtstreffen und Feiertage die Familie und Freunde fürs Leben an erster Stelle stehen sollten. Schaffen Sie diesen Beziehungen den verdienten Raum.

Advertisement

Advertisement

Man wird es Ihnen danken. Die von der Venus regierte Waage gehört zu den Luftzeichen. Geselligkeit, Diplomatie und ein ausgeprägtes Harmoniebedürfnis sind typisch für sie. Im Dezember darf sie lernen, zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und persönlichen Herzensangelegenheiten zu unterscheiden.