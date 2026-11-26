Alte Festtagskonflikte können jetzt belasten. Was Waagen im November frühzeitig klären sollten.

Das aktuelle Monatshoroskop für das Sternzeichen Waage. Im November 2026 denkt die Waage bereits an Weihnachten, allerdings nicht nur voller Vorfreude. Erinnerungen an stressige Familienfeste können die Stimmung trüben.

Mit etwas Eigeninitiative lässt sich die kommende Adventszeit angenehmer gestalten. So weit weg ist Weihnachten gar nicht mehr, und Sie haben ein bisschen Bammel vor dem ganzen Trubel. Ja, es gab früher durchaus schöne Festtage.

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Allerdings erinnern Sie sich auch an welche von der anstrengenden Sorte. Mit viel Stress, manchem Familienärger und Erleichterung, wenn’s vorbei war. Am besten gehen Sie das Fest schon jetzt offensiv an: Pfefferkuchen und Printen kaufen, Glühwein kochen und Freunde einladen! Die Waage ist ein von Venus regiertes Luftzeichen und strebt nach Ausgleich, Harmonie und schönen gemeinsamen Erlebnissen.