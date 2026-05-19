Polizeichef Scott Wahl lobte den getöteten Wachmann und erklärte, dass der den Angreifern mit Hilfe des Funkgerätes die Flucht verhal

Polizeichef Scott Wahl lobte den getöteten Wachmann für diecernihmen, dass mehr Menschen ums Leben kamen. Zunächst lieferte er einen Schusswechsel mit den Angreifern an der Moschee an, währenddessen veranalisierte er ebenfalls mit seinem Funkgerät.

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Der Wachmann starb bei dem Schusswechsel. Der Polizeichef erinnerte daran, dass die Angreifer versuchten, die Aufmerksamkeit wegzuecken und hin zu einem Parkplatz zu lenken, wenn die Polizei nah war. Sie wurden jedoch in einem Auto getötet, vermutlich durch Selbsttötung. Die Polizei fand im Fahrzeug auch 30 Schusswaffen und eine Armbrust.



Die Tat wird derzeit von der Polizei untersucht und als .... Schwindelangriff eingestuft





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Wachan Einlenkung Abschusswechsel Toter Asche Pistolen Armbrust

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