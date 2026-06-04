Wachstum des globalen Marktes für tierärztliche Impfstoffe getrieben von Technologiefortschritten und Präventionsbemühungen

Der Markt für tierärztliche Impfstoffe wächst aufgrund von Technologiefortschritten, die zu sichereren und effektiveren Impfstoffen führen, sowie aufgrund von Bemühungen zur Prävention von Tierkrankheiten und Zoonosen. Die wachsende Nachfrage nach Impfstoffen für Nutztiere und Begleittiere treibt das Marktwachstum an.

Der globale Markt für tierärztliche Impfstoffe wird voraussichtlich von USD 11 Milliarden im Jahr 2025 bis 2031 auf USD 15,6 Milliarden wachsen, wobei er im Prognosezeitraum (2026-2031) eine jährliche Wachstumsrate von 6% verzeichnet, wie eine neue Studie von Wissen Research ergab.

'Der Markt für tierärztliche Impfstoffe wächst stark aufgrund wachsender Sorgen über Tierkrankheiten, die Übertragung von Zoonosen und der Tiergesundheit. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation gibt an, dass die Tierhaltung fast 40% der globalen landwirtschaftlichen Produktion ausmacht, was die Krankheitsprävention für die Nahrungsmittelsicherheit und die landwirtschaftliche Produktivität sehr wichtig macht. Die wachsende Haustierhaltung, die wachsende kommerzielle Tierhaltung und die Einführung fortschrittlicher Impfstofftechnologien wie mRNA- und rekombinanten Impfstoffe treiben den Markt ebenfalls an.

Zudem steigern government-led Impfungsprogramme und erhöhte Anstrengungen, Krankheiten wie Vogelgrippe, Maul- und Klauenseuche und Tollwut zu stoppen, die Nachfrage bei sowohl Nutztieren als auch Begleittieren





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