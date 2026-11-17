Das Wacken Open Air 2026 lockt mit historischen Jubiläumskonzerten und internationalen Top-Bands. 80.000 Metal-Fans erleben die größte Party des Jahres in Schleswig-Holstein.

Das Wacken Open Air 2026 etabliert sich erneut als das zentrale Ereignis für die globale Metal-Community und wird 2026 80.000 Fans auf zehn Bühnen die größte Metal-Party des Jahres bieten. Die Organisatoren des Festivals haben ein Programm zusammengestellt, das sowohl langjährige Traditionen als auch neue, explosive Klangexperimente vereint und damit die Bandbreite eines Genres abbildet, das sich seit den 1990er Jahren stetig weiterentwickelt hat.

Historische Jubiläen und exklusive Auftritte

Ein besonderer Fokus liegt auf dem 25-jährigen Jubiläum des Albums "Alive or Just Breathing", zu dessen Ehren die Metalcore-Pioniere eine exklusive Festival-Show spielen werden. Dieser Auftritt markiert einen besonderen Meilenstein für die Band und bietet den Zuschauern die seltene Chance, ein legendäres Werk in einer einzigartigen Live-Konfiguration zu erleben. Parallel dazu feiert Primal Fear, die Truppe aus Esslingen am Neckar, ihr 30-jähriges Bandjubiläum. Seit 1997 gehört die Gruppe zum festen Inventar der internationalen Power-Metal-Szene und wird ihr langes Bestehen mit einer starken Performance auf der großen Bühne des Wacken Open Air würdigen.

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Vielfalt des Heavy Metal und internationaler Austausch

Die line-up zeigt eine enorme stilistische Vielfalt, die das Spektrum des modernen Metal widerspiegelt. Die Briten treten mit kompromisslosem Death Metal auf, wobei sich die Zuschauer auf schnelle Gitarrenriffs und aggressive Growls freuen dürfen. Aus Italien kommen die Horror-Death-Metal-Bands, benannt nach dem italienischen Horrorfilmregisseur Lucio Fulci, die gnadenlose Riffs mit düsteren Soundtrack-Elementen verbinden und so eine atmosphärisch schwere Stimmung erzeugen. Die Amis aus Los Angeles bringen hingegen Doom Metal, Sludge und verträumte Shoegaze-Klänge auf die Bühne, mal düster, mal atmosphärisch, aber immer märchenhaft und einzigartig in ihrer Wirkung.

Punk-Wurzeln und neue Energie

Neben den metallenen Schwergewichten stehen auch die Wurzeln der subkulturellen Musik im Vordergrund. "Punks not dead" ist hier das Motto, und die Briten gehören zu den prägenden Bands der britischen Oi!- und Streetpunk-Szene. Ihr Sound ist rau, direkt und voller Energie. Auch die Hamburger setzen mit ihrer einzigartigen Konfiguration auf Bass und Schlagzeug ohne Gitarre und liefern laut, groovig und ziemlich außergewöhnliche Klänge. Die brasilianische Punkrock-Musikerin liefert eine Mischung aus Punkrock und Pop-Punk, während die Donots beweisen, dass bei ihnen alles erlaubt ist - von Punkrock über Alternative Rock bis hin zu melodischem Pop-Punk.

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Bekannte Gesichter und bewährte Formationen

Viele der aufgetretenen Acts sind bereits langjährige Gäste auf dem Festivalgelände. Der Solokünstler tritt bereits zum vierten Mal mit seinem Metal-Programm auf dem Wacken Open Air auf und kombiniert Comedy mit Gitarren, was eine unterhaltsame Mischung bietet. Kraftvoller Stoner Rock aus Norwegen wird unter dem Stilnamen "Tundra Rock" präsentiert, bei dem schwere Gitarrenriffs auf eingängige Melodien und eine ordentliche Portion Grunge treffen. Das Londoner Duo verbindet Industrial Metal, Nu Metal, Electro-Punk und elektronische Musik zu einer einzigartigen Darbietung. Als Urgesteine der britischen Punk-Szene geben die Bands seit 1976 Lärm und kehren nun endlich wieder auf die Bühne des Wacken Open Air zurück.

Bereits bestätigte Acts und Festival-Tradition

Zusätzlich zu den neu angekündigten Namen wurden bereits eine Reihe weiterer prominenter Bands bestätigt, darunter Cavalera Conspiracy, Children Of Bodom, Edguy, Electric Callboy, Feuerschwanz, Five Finger Death Punch, HammerFall, Heaven Shall Burn, Helloween, Hiraes, Kanonenfieber sowie Napalm Death. Diese Liste unterstreicht die internationale Strahlkraft des Events, das seit seiner Gründung im Jahr 1990 einen festen Platz in der Musiklandschaft hat. Für alle Fans von Symphonic Metal mit orchestralen Arrangements und epischen Melodien bietet das Programm ebenfalls attraktive Höhepunkte. Die Kombination aus etablierten Größen und neuen, experimentellen Klängen macht das Wacken Open Air 2026 zu einem unverzichtbaren Termin im Kalender der Metal-Fans weltweit.