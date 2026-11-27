Wadephul kämpft im Auswärtigen Amt gegen Gender-Sternchen aus der Baerbock-Ära
Außenminister Johann Wadephul will in seinem Haus den kulturellen Rollback und treibt den Mitarbeitenden im Auswärtigen Amt die Gendersternchen aus.
Außenminister Johann Wadephul will in seinem Haus den kulturellen Rollback und treibt den Mitarbeitenden im Auswärtigen Amt die Gendersternchen aus. Ist es Moskau bei den Verhandlungen in Abu Dhabi ernst?
Was der deutsche Außenminister nach einem Gespräch mit seinem US-Kollegen Rubio beim G7-Gipfel in Paris fordert. Wenn konservative Politiker Sterne sehen, dann löst das bisweilen nicht nur körperliches, sondern auch ein kulturelles Unbehagen aus. Den Kampf gegen Gendersterne und das Gendern ganz allgemein hat sich die CDU/CSU seit der Regierungsübernahme auf die Fahne geschrieben.
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