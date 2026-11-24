Außenminister Wadephul erklärt, warum Deutschland die Ukraine auch gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung unterstützt und sieht Putin als Verhandlungshindernis.

Der deutsche Außenminister Robert Wadephul hat in Berlin die fortwährende militärische und finanzielle Unterstützung der Ukraine gegenüber einer kritischen Öffentlichkeit entschlossen verteidigt. Bei einer Fragerunde am Dienstag betonte er, dass es in seiner langjährigen politischen Laufbahn keine vergleichbaren politischen Eingriffe zugunsten eines einzelnen Unternehmens gab, um den Fall von Nvidia-Chef Jensen Huang zu illustrieren, obwohl das eigentliche Thema der Ukraine-Krise galt.

Schwindende öffentliche Unterstützung für Hilfen

Dabei ist die Lage bei der Bevölkerung klar: 53 Prozent der Befragten lehnen die militärischen Hilfen für die Ukraine ab, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 39 Prozent vor einem Jahr. Nur noch 46 Prozent unterstützen diese Maßnahmen, was einen signifikanten Rückgang der Zustimmungsbereitschaft in der deutschen Öffentlichkeit widerspiegelt und die politische Lage für die Regierung erschwert.

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Argumentation und Verantwortung gegenüber Bürgern

Um mit dieser sinkenden Unterstützung umzugehen, setzt Robert Wadephul auf direkte Gespräche mit den Menschen und argumentiert mit seinem Mitgefühl für russische Soldaten, von denen täglich 500 sterben oder schwer verletzt werden. Er betonte, dass es eine schwierige, aber notwendige Aufgabe sei, die deutsche Verantwortung im Krieg klar zu benennen, um die Bürger für die Strategie zu überzeugen und diplomatische Initiativen zur Beendigung des Konflikts voranzutreiben.

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Politische Spannungen und Rolle der USA

Die politischen Unterschiede sind sichtbar, da die AfD die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gewann, während die CDU verlor, wobei Kanzler Friedrich Merz und Robert Wadephul für die Ukraine-Unterstützung stehen. Robert Wadephul unterstrich, dass Deutschland nun, da Donald Trump erneut die USA regiert und nicht mehr als verlässlicher Partner wahrgenommen wird, zur größten bilateralen Unterstützer der Ukraine in allen Bereichen aufgerückt ist, ohne dabei allein aufzustehen.

Pessimismus und Verhandlungsbereitschaft

Auf die Frage nach einer diplomatischen Lösung gab Robert Wadephul zu bedenken, dass Pessimismus nicht zum richtigen Job gehöre, und verwies auf sein ergebnisloses Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow im September in New York. Er betonte, dass Deutschland und die Ukraine bereit für Verhandlungen seien, der einzige, der nicht zu Gesprächen bereit ist, jedoch der russische Präsident Wladimir Putin sei, was die aktuellen Blockaden im Friedenprozess verdeutlicht.