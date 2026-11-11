Wael Mohya debütierte mit 16 Jahren in der Bundesliga und wurde von Bundestrainer Jürgen Klopp für die Nationalmannschaft berufen. Sein Erfolg widerlegt das Relative-Age-Effect-Problem.

Wael Mohya hat sich als einer der wenigen Fußballer durchgesetzt, die den strukturellen Nachteil eines Geburtstags am Ende des Kalenderjahres nicht nur kompensieren, sondern in einen entscheidenden Vorteil umwandeln konnten. Der Teenager, der am letzten Tag des Jahres 2008 zur Welt kam, steht im Fokus der deutschen Sports zene, da er bereits mit sechzehn Jahren sein Profidebüt gab und nun erstmals vom DFB-Bundestrainer Jürgen Klopp für die A-Nationalmannschaft nominiert wurde. Seine Karrierebahn verläuft parallel zu anderen talentierten Spielern wie Scherhant, doch während Letzterer es nicht ins Nachwuchsleistungszentrum schaffte, etablierte sich Mohya bei Borussia Mönchengladbach als feste Größe.

Der Geburtsnachteil im Nachwuchsfußball

Das Phänomen, das Wael Mohya erfolgreich besiegt hat, ist wissenschaftlich als Relativer-Age-Effekt bekannt und betrifft Spieler, die kurz vor dem Stichtag zum 1. Januar geboren werden. In seinen Jugendteams war Mohya aufgrund dieses Datums stets der Jüngste und musste sich gegen Konkurrenten behaupten, die oft fast ein ganzes Jahr älter waren und damit körperlich größer, stärker und schneller. Viele dieser später geborenen Talente geben den Sport auf, weil sie ihre physische Unterlegenheit als frustrierend empfinden, während Trainer und Talentsichter fälschlicherweise oft die körperlich weiter entwickelten Kinder bevorzugen, um kurzfristige Mannschaftsergebnisse zu sichern.

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Trotz dieser landläufig bekannten Problematik fallen viele Entscheidungsträger weiterhin auf diesen Bias herein, wie Experten betonen. Während Spieler wie Scherhant, der im November 2002 geboren wurde, keine Chance im Profi-Nachwuchs erhielten, entwickelte Wael Mohya Fähigkeiten, die händeringend gesucht werden. Um im System des Leistungsfußballs zu bestehen, müssen Spätgeborene lernen, ihre athletischen Schwächen zu verstecken und durch andere Qualitäten zu kompensieren, was bei Mohya insbesondere in seiner außergewöhnlichen Ballbehandlung zum Ausdruck kommt.

Technische Überlegenheit statt Athletik

Anstatt sich auf rohe Kraft oder Geschwindigkeit zu verlassen, setzte Wael Mohya auf technische Präzision und Kreativität. Rouven Schröder, der Sportchef von Borussia Mönchengladbach, beschreibt seine Spielweise als frei und unbeschwert, wobei der Teenager sich keinen Kopf um taktische Zwänge macht. Diese Art des Spiels führt zu beeindruckenden statistischen Werten: Von allen deutschen Fußballern in der Bundesliga hat in dieser Saison lediglich Brajan Gruda aus Leipzig eine höhere Erfolgsquote bei seinen Dribblings als Wael Mohya, der auf fünfzig Prozent kommt.

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Seine Effektivität unter Beweis stellte der Teenager auch bei einem wichtigen Sieg seines Vereins. Im einzigen Saisonsieg von Borussia Mönchengladbach, einem 3:2-Erfolg gegen Stuttgart, war Wael Mohya mittel- und unmittelbar an allen Treffern seines Teams beteiligt. Diese direkte Beteiligung an den Toren zeigt, dass seine individuellen Qualitäten nicht nur im Training, sondern auch unter hohem Druck in Pflichtspielen tragfähig sind und ihm eine Rolle im modernen Fußball sichern.

Nationale Anerkennung und künftige Schritte

Bundestrainer Jürgen Klopp würdigte die Leistungen des Jugendlichen explizit, als er ihn vorige Woche erstmals für die Nationalelf berief. Klopp betonte, dass es nicht viele siebzehnjährige Akteure gibt, die aktuell in der Bundesliga spielen, und hob hervor, dass Wael Mohya dies nicht nur tut, sondern es auch wirklich gut macht. Sollte der Teenager in einem der beiden Nations-League-Spiele eingesetzt werden - am Freitag in Serbien und am Montag in Berlin gegen Holland - wäre er der jüngste deutsche Nationalspieler nach dem Krieg.

Ob diese historische Auszeichnung sofort erfolgt, ist jedoch noch nicht sicher. Jürgen Klopp wirkte eher so, als wolle er sich zunächst einen eigenen Eindruck verschaffen, bevor er den Sprung in die Startelf plant. Er erklärte, dass es auch darum gehe, zu erleben, wie sich der Junge auf dem Platz verhält und ihn im Training live zu sehen. Eine gewisse Eile ist dennoch geboten, da Wael Mohya neben der deutschen auch die marokkanische Staatsangehörigkeit besitzt und sich für den DFB noch nicht festgespielt hat.