Gladbach-Starschutze Wael Mohya wird mit 17 Jahren erstmals in den A-Nationalmannschaftskader von Jurgen Klopp berufen. Die Entscheidung bindet den Marokkaner an den DFB.

Wael Mohya steht erstmals im A- Nationalmannschaft skader von Bundestrainer Jurgen Klopp. Der 17-jährige Dribblingspezialist von Borussia Monchengladbach erhielt die Nominierung als Anerkennung seiner Leistungen in der Bundesliga. Jurgen Klopp sieht in dem Talent eine strategische Zukunftsinvestition fur den DFB. Der Spieler ist auch fur Marokko spielberechtigt. Die Berufung festigt die Bindung an den Deutschen Fussball-Bund.

Strategische Verpflichtung von Jurgen Klopp

Die Aufnahme in den Kader ist mehr als eine Auszeichnung. Jurgen Klopp verfolgt mit dieser Entscheidung einen klaren Plan. Er mochte den Shootingstar fruh an den DFB binden. Wael Mohya hat zwar beim 3:1-Sieg in Serbien noch nicht im Spieltagskader gestanden. Der Bundestrainer plant jedoch bewusst mit seiner Zukunft. Die Nominierung signalisiert den Willen, das Talent langfristig zu nutzen. Jurgen Klopp nutzt seinen Einfluss, um die Auswahlmannschaft zu starkeren.

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Vorbilder und emotionale Ankunft im Kader

Wael Mohya sah Flo Wirtz als Vorbild in einer ahnlichen Position. Er ubernahm die Spielfreude und Kreativitat des Erfahreneren. Die Nervositat bei der ersten Ankunft war riesig. Alle Stars wirkten am Anfang offen und nett auf den Jungen. Wael Mohya beteuert, nicht abzuheben. Seine Eltern halten ihn auf dem Boden. Er ist froh uber die gute Unterstutzung seines Umfelds. Die ersten Fahrstunden der Fahrschule absolviert er bereits. Sein Vater bringt ihn noch zum Training.

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Eltern und Regeln im Alltag der Familie

Wael Mohyas Eltern setzen klare Regeln abseits des Feldes. Sie verwalten sein Einkommen sorgfaltig. Der Spieler erhalt weiterhin Taschengeld. Er mochte sich lieber andere Geschenke machen. Sein Vater, seine Mutter und seine Freunde stehen im Mittelpunkt. Das Spieljahr 2014 bleibt in Erinnerung. Das WM-Finale wurde zu Hause mit der Oma und dem Opa verfolgt. Mario Gotze war lange Zeit ein Idol. Der DFB und Monchengladbach hatten ihn nicht immer im Blick. Geburtszeitpunkt Ende Dezember sorgte furruckstandige Reife. Mehr Anstrengung war notig.

Reaktion auf den Anruf des Bundestrainers

Der Anruf von Jurgen Klopp erfolgte im Keller des Elternhauses. Das Home-Gym stand kurz davor. Wael Mohya nahm sofort die Kopfhorer ab. Die Nachricht wurde beim Abendessen mitgeteilt. Es war ein unglaublicher Moment fur die Familie. Das Handy explodierte nachher. Nie zuvor so viele Nachrichten. Applaus in der Monchengladbacher Kabine folgte. Die Gesprache mit Jurgen Klopp waren offen. Die Eltern waren zugegen. Es gab keine Garantien. Alles muss erarbeitet werden.