Wael Mohya: Gladbach-Spieler lobt Jurgen Klopp und Marokko-Interesse

Der 17-jährige Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach erzählt von der Nationalmannschaft, seinem Respekt vor Jurgen Klopp und dem Interesse Marokkos an seiner Person.

Der siebzehnjährige Offensivspieler Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach hat einen beeindruckenden Einblick in das Leben der deutschen Nationalmannschaft gegeben. Der junge Talentschmiede der Gladbacher wurde in das Camp berufen und verbrachte dort Zeit mit den Stars der Bundeself. Dabei zeigte er sich positiv überrascht von der Atmosphäre und der Offenheit seines Trainers.

Mohyas Alltag im Camp mit iPad und Fahrschule

Wael Mohya erklärte, dass er zwischen den intensiven Trainingseinheiten viel zu tun hat. Er nahm sein iPad und seine Fahrschulunterlagen mit in das Trainingslager. Der junge Spieler berichtete, dass er bereits seine ersten Fahrstunden absolviert hat. Er hoffe, dass er in naher Zukunft seine Führerscheinprüfung ablegen könne. Neben den sportlichen Aufgaben und dem Lernen für die Autoführerscheinprüfung beschäftigte er sich mit Literatur.

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In seiner Freizeit liest der Siebzehnjährige das Buch Der Alchimist. Dieses Werk stammt vom berühmten brasilianischen Schriftsteller Paulo Coelho. Das Lesen dient ihm als Ausgleich zum anstrengenden Programm mit der Nationalmannschaft. Der Neuzugang im Kader der Auswahlmannschaft hat seinen anfänglichen Schreck vor der neuen Umgebung schnell verloren. Als er im Camp ankam, war er extrem nervös und angespannt.

Jurgen Klopp als saucooler Typ mit überzeugtem Talent

Die Nervosität wich rasch der Begeisterung über die herzliche Aufnahme durch die erfahrenen Profis. Mohya sagte, dass alle Stars im Team von Anfang an offen und nett zu ihm waren. Besonders schätzt er den Umgangston seines Bundestrainers Jurgen Klopp. Der Trainer hat ihn inhaltlich überzeugt und ihm gezeigt, dass er ein saucooler Typ ist. Mohya meinte, dass er sofort gemerkt hat, wie sympathisch der Trainer auf ihn wirkt.

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Als er das erste Mal die ganzen Stars der Nationalmannschaft so nah sah, war er tief beeindruckt. Er konnte beobachten, wie die Profis außerhalb des Spielfelds auftreten. Dieses direkte Erlebnis hat seine Begeisterung für die deutsche Auswahl weiter gestärkt. Jurgen Klopp plant, seinen zwölften Kaderplatz auch in Zukunft für Talente freizuhalten. Er möchte junge Spieler einfach mal sehen und sie in das Geschehen einbinden.

Marokko Interesse an Wael Mohya bestätigt

Wael Mohya selbst dürfte ursprünglich auch für Marokko spielberechtigt gewesen sein. Er hat sich jedoch entschieden, für Deutschland aufzulaufen. Dass Marokko Interesse an ihm zeigte, hat er niemals geheim gehalten. Seine Eltern kommen aus Marokko, was die Verbindung zum nordafrikanischen Verband erklärt. Trotzdem fiel die Entscheidung für die Nationalmannschaft des DFB leicht.

Er sagte, dass er nicht lange überlegen musste, ob er die Einladung des Trainers annehmen würde. Die Gespräche mit Jurgen Klopp haben ihn von der deutschen Alternative überzeugt. Der Spieler wurde in Mettmann bei Düsseldorf geboren. Diese Tatsache unterstreicht seine tiefe Verwurzelung in der deutschen Fußballstruktur. Die Wahl fiel klar auf die deutsche Nationalmannschaft.

Nations League Spiel gegen Serbien und Kaderplanung

Die Nationalmannschaft trat gegen Serbien an und gewann das Match mit einem Ergebnis von drei zu eins. Das Spiel fand am Freitag statt und stand im Kontext der Nations League. Für die Nations League Spieler darf der Trainer jeweils zweiundzwanzig Profis melden. Wael Mohya gehörte in diesem spezifischen Spiel gegen Serbien nicht dazu. Er war nicht im Aufgebot für dieses konkrete Match enthalten.

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Trotz seiner Abwesenheit im Spieltagskader bleibt er ein wichtiger Teil der Perspektivplanung. Jurgen Klopp nutzt die Gelegenheit, um junge Talente wie Wael Mohya zu beobachten. Der Trainer möchte herausfinden, wie sich die Jugend in die bestehende Struktur integriert. Die Zusammenarbeit mit Borussia Mönchengladbach zeigt, dass der Verein sein Talent frühzeitig fördert. Die Zukunft des siebzehnjährigen Offensivspielers bleibt weiterhin im Fokus der Beobachtung.